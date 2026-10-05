Popularidad de Trump no levanta, latinos descontentos con republicanos, revela sondeo

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene en 32%, el nivel más bajo registrado durante su trayectoria política, de acuerdo con una nueva encuesta de Reuters/Ipsos realizada antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El porcentaje no presentó cambios respecto al sondeo de septiembre, cuando la valoración de Trump también se ubicó en 32%. El resultado coloca la aprobación del mandatario en su mínimo durante sus dos periodos en la Casa Blanca.

Uno de los datos más relevantes del estudio corresponde al voto hispano. Solo 24% de los latinos consultados aprueba el desempeño de Trump, mientras que 26% de los votantes hispanos registrados señaló que tiene previsto apoyar a candidatos republicanos en las elecciones de noviembre.

En contraste, 52% de los votantes hispanos dijo que planea votar por candidatos demócratas, una diferencia de 26 puntos porcentuales respecto al respaldo expresado hacia los republicanos. Reuters señaló que se trata de la mayor ventaja demócrata entre los votantes hispanos desde que Trump regresó a la Presidencia.

Diferencia en la preferencia respecto a 2024

El resultado adquiere relevancia por el comportamiento del voto latino en las elecciones presidenciales de 2024. Trump obtuvo entonces cerca de la mitad del voto hispano, frente a aproximadamente un tercio en 2020, de acuerdo con los datos citados por Reuters.

La encuesta también se realiza en un contexto marcado por el aumento de los precios y las preocupaciones por el costo de vida. Reuters reportó que la inflación y el incremento de los precios de los combustibles han generado presión sobre la administración estadounidense, en parte por las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

El sondeo de Reuters/Ipsos fue realizado en línea a escala nacional durante seis días y contó con la participación de 4,506 adultos estadounidenses. El margen de error es de aproximadamente dos puntos porcentuales.

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre definirán la composición de la Cámara de Representantes y el Senado durante los dos últimos años del actual mandato presidencial. Por ello, los datos de aprobación de Trump y las preferencias de los distintos grupos de votantes forman parte del contexto político previo a los comicios.