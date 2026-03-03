Policía detiene a ladrón tras persecución de película en Madrid | VIDEO

La Policía Nacional detuvo a dos hombres como presuntos responsables del robo de una furgoneta en Fuenlabrada el pasado sábado por la mañana. El propietario denunció la sustracción a primera hora, lo que activó de inmediato un dispositivo policial en la capital.

El vehículo fue localizado en el distrito madrileño de Hortaleza. Al percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos emprendieron una huida temeraria que comenzó en la M-40 sentido norte y continuó por la M-11 en dirección a Plaza de Castilla, poniendo en riesgo a otros conductores. La persecución fue coordinada desde la sala CIMACC-091, que supervisó cada maniobra de los fugitivos.

Tras cambiar de rumbo hacia la A-2 y regresar a Hortaleza, los hombres terminaron colisionando contra un edificio en la calle Ribera de Loira. Abandonaron la furgoneta e intentaron escapar a pie, pero la rápida intervención de los agentes puso fin a la persecución.

La detención definitiva se logró gracias a la colaboración del indicativo “Cóndor” de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, que permitió localizar a los sospechosos desde el aire. Ambos fueron arrestados y puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo de vehículo, en una operación que evidenció la eficacia de los protocolos de seguridad urbana.

Más de 33 mil vehículos robados en 2024

El robo de vehículos continúa siendo una de las problemáticas más relevantes en materia de seguridad ciudadana en España. Según el Balance de Criminalidad 2024 del Ministerio del Interior, durante el año pasado se registraron más de 33,500 robos de automóviles en todo el país, lo que representa un incremento del 2.5 % respecto a 2023.

Cataluña se consolidó como la comunidad autónoma con mayor número de casos, con 6,408 vehículos robados en los primeros tres trimestres del año. Madrid ocupó el segundo lugar, con más de 5,000 incidentes, mientras que Andalucía reportó alrededor de 4,200. Cantabria, aunque con cifras absolutas menores, destacó por el incremento porcentual más alto: un 44.4 % respecto al año anterior.

El Ministerio del Interior atribuye el aumento a la actividad de bandas organizadas que operan en zonas urbanas y turísticas, aprovechando la alta movilidad y el estacionamiento en vía pública. Los robos suelen estar vinculados a la reventa ilegal de piezas y al tráfico internacional de vehículos.

Los expertos recomiendan reforzar las medidas de seguridad mediante sistemas de rastreo GPS, estacionamiento en lugares vigilados y el uso de bloqueos adicionales en volante o pedales. Estas acciones, señalan, pueden reducir significativamente el riesgo de sustracción.

El incremento de robos de vehículos se suma a otras tendencias de criminalidad en España, como el aumento de delitos informáticos y fraudes digitales, reflejando un panorama complejo para las fuerzas de seguridad.