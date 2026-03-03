Trump afirma que es “demasiado tarde” para dialogar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que ya es “demasiado tarde” para entablar conversaciones con Irán, incluso si Teherán busca un diálogo. La afirmación fue publicada en su red social Truth Social, donde escribió: “Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”.

El mensaje llega apenas dos días después de que el propio Trump asegurara que había aceptado dialogar con Irán, en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que, según reportes, habrían matado a la mayoría de los líderes de la república islámica

Trump endurece su discurso tras la muerte de Jamenei y bombardeos en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido un tono desafiante desde el inicio de la ofensiva militar contra Irán el 28 de febrero. Ese día, anunció en su plataforma Truth Social la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, calificándolo como “una de las personas más malvadas de la historia”.

Para Trump, la operación conjunta con Israel representó un acto de justicia no solo para los estadounidenses, sino para todas las víctimas de las acciones del régimen iraní.

Horas después, en un mensaje oficial desde la Casa Blanca, Trump declaró que “la guerra en Irán ha comenzado” y aseguró que había cumplido su ultimátum de 10 días dado a Jamenei para frenar el programa nuclear. “Ahora tienen un presidente que les da lo que ustedes quieren”, afirmó, en referencia a su promesa de actuar con firmeza contra Teherán.

El 1 de marzo, el mandatario insistió en que la muerte de Jamenei abre una oportunidad para que el pueblo iraní “recupere el control de su país”. Destacó que la operación fue posible gracias a la coordinación con Israel y al uso de sistemas avanzados de rastreo e inteligencia.

También aseguró que los bombardeos “seguirán todo el tiempo que sea necesario” para neutralizar la amenaza nuclear iraní.

Irán advierte a Europa en medio del conflicto

Irán pidió este martes a los países europeos mantenerse al margen de la guerra con Estados Unidos e Israel, luego de que Alemania, Reino Unido y Francia señalaran que podrían emprender “acciones defensivas” para neutralizar las capacidades de misiles de la república islámica.

“Cualquier acción de ese tipo contra Irán sería considerada complicidad con los agresores y un acto de guerra”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre la postura de las tres naciones europeas.

Cuarto día de enfrentamientos

El conflicto, que cumple cuatro días, continúa sin señales de tregua. Este martes se registró un ataque con drones contra la embajada estadounidense en Arabia Saudita, además de intensos bombardeos israelíes en Teherán y Líbano.

El presidente Donald Trump advirtió que la guerra contra Irán podría prolongarse “un mes o más”, mientras Israel anticipa “numerosos días” de combates.

Arabia Saudita informó que interceptó ocho drones cerca de Riad y Al Kharj, aunque dos aparatos impactaron la embajada estadounidense en la capital, provocando un incendio limitado y daños menores. La sede diplomática pidió a sus ciudadanos permanecer confinados, mientras que la embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció su cierre indefinido por las tensiones regionales.

Con información de AFP.