Policía admite que órdenes de registro de las propiedades del exprincipe Andrés fueron ilegales

La policía de Thames Valley admitió ante el Tribunal Superior que las órdenes de registro utilizadas para allanar los domicilios de Andrew Mountbatten-Windsor durante su detención en febrero fueron emitidas de manera ilegal.

Tras la audiencia celebrada este jueves, los documentos y dispositivos electrónicos incautados durante los registros permanecen bajo custodia policial. Una nueva audiencia, prevista para 2027, determinará si ese material podrá ser utilizado como prueba.

El exprincipe Andrés, quien niega haber cometido algún delito, fue detenido el 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas. Posteriormente, presentó un recurso legal para cuestionar la legalidad de las órdenes utilizadas para registrar sus propiedades.

La policía reconoció que “la decisión inicial del tribunal de emitir órdenes de registro en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta” antes de llevar a cabo los registros.

De acuerdo con la BBC, el juez Hilliard señaló que Mountbatten-Windsor y la policía coincidieron en que las órdenes de registro habían sido ilegales. Sin embargo, aclaró que la anulación de esas órdenes no pone fin a la investigación ni significa que todo el procedimiento policial sea ilegal.

Disputa por las pruebas incautadas

Los abogados de Mountbatten-Windsor se oponen a la solicitud de la policía para conservar los documentos y dispositivos incautados durante los registros.

La policía había solicitado las órdenes bajo los artículos ocho y nueve de la Ley de Policía y Pruebas Penales de 1984, en una audiencia celebrada en el Tribunal Penal Central un día antes de los registros.

Ese tribunal determinó que solo eran necesarias órdenes bajo la sección ocho y las concedió con base en esa disposición. Sin embargo, una posterior impugnación legal estableció que las órdenes debieron emitirse conforme a la sección nueve.

Además de cuestionar las órdenes de registro, los abogados de Mountbatten-Windsor han iniciado un procedimiento de revisión judicial para impugnar las actuaciones del jefe de policía y del Tribunal Penal Central previas a su detención.

Investigación relacionada con Epstein

La detención se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara documentos que generaron sospechas sobre un posible envío de información confidencial al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cuando el expríncipe Andrés era enviado comercial del Reino Unido en 2010.

Mountbatten-Windsor ha negado en todo momento haber cometido algún delito relacionado con Epstein.

Pese al fallo sobre la ilegalidad de las órdenes de registro, la investigación policial en su contra continúa.