Pinochetista y afín a Trump asume mando

Chile vivirá este miércoles el cambio de mando presidencial con la asunción del ultraderechista José Antonio Kast como nuevo jefe de Estado, en una ceremonia oficial que se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso.

El líder del Partido Republicano y seguidor de Augusto Pinochet sucederá en el cargo al presidente saliente, Gabriel Boric, marcando un giro político hacia la derecha en uno de los principales países mineros del mundo.

A pesar de su afinidad con la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, éste no acudirá a su ceremonia de investidura. La representación estadunidense estará a cargo del subsecretario de estado Christopher Landau.

Tampoco estarán el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele ni la italiana Giorgia Meloni, con quienes Kast se reunió entre diciembre y febrero durante una gira con mandatarios derechistas.

El presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló su presencia sin precisar el motivo.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue invitado a la ceremonia de posesión de Kast y planea asistir, informó su equipo a la AFP.

Combatir migración

Kast llega al poder luego de imponerse en la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2025, con una amplia ventaja frente a la oficialista Jeannette Jara. Su triunfo se apoyó principalmente en un discurso enfocado en seguridad pública, control de la migración y reactivación económica.

El nuevo mandatario ha generado expectativas entre sus seguidores y críticas desde sectores de izquierda, debido a sus posturas conservadoras en temas sociales y su interpretación del legado de Pinochet.

El abogado de 60 años conformó un polémico gabinete de 24 ministros (13 hombres y 11 mujeres) vinculado en su mayoría al sector privado y con dos exabogados de Pinochet y una activista antiaborto.

Kast ha reconocido la intervención estadunidense en Venezuela y pidió “hacer lo posible” en Cuba para que los cubanos “recuperen su libertad”.

Antiabortista y padre de nueve hijos, el ultraderechista promete combatir el crimen a través de la detención y expulsión de casi 340 mil migrantes indocumentados —principalmente venezolanos— que viven en Chile y levantar un muro en la frontera con Bolivia.

El nuevo mandatario iniciará su gobierno con el desafío de impulsar su agenda en un Congreso sin mayorías claras —a la derecha y ultraderecha le faltaron sólo dos diputados para tener la mayoría legislativa—, lo que le obligará a negociar con otros sectores políticos para avanzar en reformas y proyectos de ley.