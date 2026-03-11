Investigan sabotaje en caso de Nancy Guthrie

TUCSON.— Un sabotaje a las cajas del servicio de internet de fibra óptica, en las inmediaciones del domicilio de la señora Nancy Guthrie, quien está desaparecida desde el 31 de enero, en Catalina Foothills, Arizona, es la nueva línea de investigación de los detectives del FBI y oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

En las últimas horas, los investigadores del caso estuvieron recorriendo zonas residenciales y comerciales alrededor del sitio donde ocurrió la desaparición para interrogar a los habitantes sobre fallas en el servicio de internet que sabotearon sistemas de vigilancia y complicaron la obtención de pistas para el caso.

Está nueva línea de investigación surgió a partir del descubrimiento de una caja de servicios de internet dañada, muy cerca de la casa de la víctima.

Los expertos están tratando de establecer la correlación entre las fallas reportadas en los ordenadores con el momento en el que Nancy Guthrie desapareció.

La madre de la copresentadora del programa TODAY de NBC News, Savannah Guthrie, fue vista por última vez el 31 de enero, después de cenar con su otra hija.

El mes pasado, el FBI publicó videos de un hombre armado y enmascarado afuera de la casa de Guthrie el día de su desaparición.

La persona ha sido descrita como sospechosa, pero los investigadores no la han identificado.

La familia Guthrie anunció el 24 de febrero que ofrece una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la recuperación de la mujer de 84 años.