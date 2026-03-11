Israel denuncia el uso de bombas de racimo

El ejército de Israel acusó a Irán de hacer uso de misiles de racimo contra población civil, cuyo peligro es mayor al fragmentase en el aire e impactar amplias zonas habitadas.

En entrevista con Grupo Imagen, Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, explicó que detectaron recientemente el uso de esos cohetes en el actual conflicto.

Los proyectiles fueron desactivados de forma oportuna por el sistema de defensa.

Sin embargo, algunas de estas municiones sí llegaron a impactar en territorio.

“Irán disparó intencionalmente misiles que contenían submuniciones de racimo contra zonas civiles densamente pobladas de Israel”, explicó Kaplan desde Tel Aviv.

Detalló que las armas de racimo están diseñadas para dispersarse en un área amplia y maximizar el daño.

“Dentro de cada cabeza de guerra hay de 20 a 24 submuniciones, cada una con un peso de 18 a 20 kilogramos y de 2 a 5 kilos de explosivo”, definió Kaplan

Este tipo de armamento regularmente se utiliza para hacer daño en infraestructura de guerra, pero no contra población civil como está sucediendo con Irán, acusó sin mostrar más evidencias de tales declaraciones.

“Atacar a civiles es un crimen de guerra. Israel continuará actuando para proteger a sus ciudadanos, de acuerdo con el derecho internacional”, comentó el vocero.

Agregó que en Israel ya se han reanudado un mayor número de actividades, incluyendo el transporte aéreo, aunque todavía de forma escalonada.

En la operación contra Irán, de forma conjunta con Estados Unidos, ya no hay vuelta atrás hasta eliminar la amenaza que representa el régimen islámico contra la seguridad en Oriente Medio.