Irán dispara nueva andanada de misiles contra Israel

El ejército israelí afirmó que detectó múltiples salvas de misiles lanzadas hacia su territorio desde Irán y activó sus defensas aéreas, al tiempo que disparó una "ola" de ataques contra Irán y Líbano.

Hace poco, el ejército identificó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensas operan para interceptar la amenaza", indicó el ejército en Telegram.

Las autoridades israelíes militares indicaron que los interceptores fueron desplegados para neutralizar los proyectiles.

La alerta se produjo mientras las fuerzas israelíes mantenían operaciones ofensivas en varios frentes del conflicto regional.

Israel activa defensas aéreas

En un comunicado difundido a través de redes oficiales, el ejército israelí confirmó la detección del ataque.

Periodistas de Agence France-Presse reportaron la activación de sirenas de alerta aérea en Jerusalén y el sonido de explosiones en la distancia, presumiblemente asociadas a interceptaciones de los sistemas antimisiles.

El servicio nacional de emergencias Magen David Adom informó que no se registraron heridos directos por el impacto de los misiles. Sin embargo, equipos médicos atendieron a varias personas que resultaron lesionadas mientras se dirigían a refugios o áreas protegidas durante la alerta.

Por su parte, la televisión israelí Canal 12 reportó que algunos civiles habrían resultado heridos en ataques cerca de Tel Aviv, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente el número de víctimas.

Desde Teherán, los Guardianes de la Revolución Islámica afirmaron haber dirigido ataques contra objetivos estratégicos israelíes.

“Continuaremos nuestros ataques sostenidos con determinación y contundencia, y en esta guerra no contemplamos nada que no sea la rendición total del enemigo”.

El grupo militar iraní señaló que uno de los objetivos fue un centro de comunicaciones satelitales en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, además de bases militares israelíes y posiciones estadounidenses en la región.

Israel bombardea Beirut mientras EU destruye buques iraníes

En paralelo al intercambio de ataques entre Israel e Irán, el ejército israelí confirmó una nueva ola de bombardeos contra infraestructura del movimiento chií Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, una zona donde la organización mantiene fuerte presencia.

La agencia estatal libanesa Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que el bombardeo israelí fue “violento” y se concentró en el distrito de Dahieh, bastión político y militar de Hezbolá. Imágenes difundidas por AFPTV mostraron columnas de humo elevándose sobre los edificios impactados.

La intensificación del conflicto también se extendió al Golfo Pérsico. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció la destrucción de 16 embarcaciones minadoras iraníes cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

El paso marítimo es uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, ya que por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado globalmente, según datos de organismos energéticos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier intento de Irán por colocar minas navales en el estrecho provocaría una respuesta militar de gran escala.

Con información de AFP y Reuters.