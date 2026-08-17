Ludópatas, sospechosos de iniciar el fuego; los Ángeles encendió la alerta

Devastadores incendios forestales han azotado Europa y Norteamérica en las últimas semanas y la explicación de autoridades es que son causados por una combinación de sequía y altas temperaturas. Sin embargo, legisladores en Estados Unidos sospechan de apostadores.

Usuarios de Polymarket pasaron de apostar en tiempo real a la guerra en Ucrania o la caída de Nicolás Maduro —como Excélsior publicó el 6 de diciembre del 2025—a apostar sobre el alcance de los incendios en EU.

En enero del año pasado, mientras el fuego arrasaba varias áreas de Los Ángeles, California, internautas apostaban en el mercado de predicciones a la cantidad de hectáreas que arrasaría un determinado incendio, a qué otras regiones se extendería o cuándo sería extinguido.

Polymarket abrió su primera apuesta sobre incendios forestales el 8 de enero de 2025, un día después de que comenzaran los incendios de Palisades y Eaton, en Los Ángeles.

“¿Cuándo estará contenido el incendio forestal de Palisades en un 50%?” y “¿El incendio forestal de Palisades quemará 10,000 acres para el viernes?”, eran unas de las apuestas en el sitio.

“Era bastante distópico”, comentó Kaitlyn Trudeau, una científica climática de California que trabaja en la organización sin fines de lucro Climate Central, a CNN. “No sólo es fácil iniciar un incendio, ahora hay un incentivo financiero”.

Polymarket es uno de los sitios de mercados de predicción en auge junto con Kalshi. Permite realizar desde apuestas tradicionales como el resultado de un evento deportivo, hasta cuándo se confirmará la existencia de extraterrestres.

Entre los mercados, están los de incendios forestales.

El problema para varios especialistas es la posibilidad de que algunos de los incendios forestales sean provocados o manipulados.

Ed Nordskog, investigador de incendios jubilado de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles, dijo a CNN que a diferencia de los huracanes o temblores, “cualquiera puede iniciar un incendio forestal” y por su experiencia sabe de “un número sorprendente de pirómanos que prenden fuego cerca de casinos”.

Senadores de California, encabezados por los demócratas Alex Padilla y Adam Schiff, y de otros estados, están presionando a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para para reprimir una práctica que, según afirman, podría incitar a la gente a cometer incendios provocados e “influir” en los incendios que ya están activos.

El pasado 16 de marzo, Excélsior informó que un grupo de 21 senadores demócratas, envió una carta al presidente de la CFTC, Mike Selig, solicitando una mayor regulación de la industria.

Investigar las operaciones en Polymarket es extremadamente complicado, ya que permite apostar de forma anónima y con criptomonedas.

El mercado de predicciones afirma que “supervisa exhaustivamente la actividad ilegal” y la transparencia de su plataforma le permite “identificar y rastrear eficientemente a posibles infractores”.