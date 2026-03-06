EU le hunde a Irán más de 30 buques; disminuyen ataques con drones y misiles

WASHINGTON.– En cinco días de la operación Furia Épica, Estados Unidos ha hundido más de 30 buques de guerra iraníes.

“Ya superamos los 30 barcos hundidos y, en las últimas horas, golpeamos un portadrones iraní de un tamaño aproximado al de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial”, informó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, responsable de las fuerzas estadunidenses en Oriente Medio.

Los ataques con misiles balísticos y drones de las fuerzas iraníes han disminuido 90% desde el primer día, lo que indica una reducción en la capacidad ofensiva del régimen.

Por otra parte, Pete Hegseth, secretario de Guerra de la administración de Donald Trump, afirmó que Estados Unidos no extendió sus planes militares en Irán.

“No hay ninguna ampliación de nuestros objetivos. Sabemos exactamente lo que queremos conseguir”, afirmó Hegseth. Destruir las capacidades de misiles balísticos de Irán y su armada son dos de los principales objetivos.

La campaña militar conjunta entre EU e Israel, que se acerca al final de su primera semana, desencadenó una guerra regional, con ataques iraníes en Israel, el golfo Pérsico e Irak, e incursiones de fuerzas del país hebreo contra el grupo proiraní Hezbolá, en territorio de Líbano.

En tanto, el presidente de Estados Unidos afirmó que su gobierno participará en la elección del próximo líder supremo de Irán, tras la muerte del ayatola Alí Jamenei.

Esto, en referencia a que en Venezuela la administración Trump apoyó a Delcy Rodríguez para que ella fuera la presidenta interina, tras la captura de Nicolás Maduro en una acción militar el pasado 3 de enero.

“Queremos participar en el proceso de elección de la persona que va a liderar Irán en el futuro”, afirmó el republicano.

Trump señaló que es muy pronto para elegir un nuevo líder en la República Islámica, pero señaló que Mojtaba, hijo de Jamenei, no parece ser una opción probable.

“No tenemos que volver cada cinco años y hacer esto una y otra vez (...). Alguien que sea bueno para el pueblo, bueno para el país”, agregó.

Trump también animó a las fuerzas kurdas iraníes a pasar a la ofensiva. “Creo que es maravilloso que quieran hacerlo, yo lo apoyaría totalmente”, destacó.

EU hundió 30 buques de irán en 5 días de guerra

El ejército de la Unión Americana reportó una disminución de los ataques con drones y misiles por parte de la República Islámica.

WASHINGTON.– Desde que inició la guerra contra Irán el sábado pasado, Estados Unidos ha hundido más de 30 buques iraníes.

“Ya superamos los 30 barcos hundidos y, en las últimas horas, golpeamos un buque portadrones iraní de un tamaño aproximado al de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras hablamos, está en llamas”, declaró el almirante Brad Cooper en una rueda de prensa.

En tanto, los ataques con misiles balísticos y drones de las fuerzas de iraníes han disminuido 90% desde el primer día.

Por su parte, los ataques con drones han disminuido 83%, dijo Cooper, jefe del Comando Central, responsable de las fuerzas estadunidenses en Oriente Medio.

Estados Unidos no está ampliando sus objetivos militares en Irán, dijo ayer el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“No hay ninguna ampliación de nuestros objetivos. Sabemos exactamente lo que queremos conseguir”, afirmó Hegseth.

Estados Unidos lanzó el 28 de febrero una campaña de bombardeos contra Irán junto con las fuerzas israelíes, y Teherán ha respondido lanzando oleadas de drones y misiles contra otros países de la región.

Destruir las capacidades de misiles balísticos de Irán y su armada son dos de los principales objetivos esgrimidos por Washington en la operación contra Irán, a la que Estados Unidos bautizó como “Furia Épica”.

La campaña aérea conjunta, que se acerca al final de su primera semana, desencadenó una guerra regional, con ataques iraníes en Israel, el golfo e Irak, e incursiones israelíes contra Hezbolá, en el Líbano.

Israel, el aliado de Estados Unidos en esta ofensiva, afirmó que lleva a cabo ataques a gran escala contra “la infraestructura del régimen” iraní en Teherán, mientras que la televisión pública de la República Islámica reportó minutos después varios estallidos.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán”, según un comunicado militar.

El plan israelí

En tanto, Israel tomó la decisión en noviembre del año pasado de asesinar al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y tenía previsto llevar a cabo la operación unos seis meses después, es decir, en mayo, declaró ayer el ministro de Defensa Israel Katz.

Sin embargo, Jamenei fue asesinado en las primeras horas de la campaña estadunidense-israelí que comenzó el sábado.

“Ya en noviembre nos reunimos con el primer ministro en un foro muy restringido y el primer ministro Benjamin Netanyahu fijó el objetivo de eliminar a Jamenei”, declaró Katz al canal de noticias israelí N12 TV.

El plan se compartió finalmente con Estados Unidos y se adelantó a enero, tras las protestas que estallaron en Irán, cuando Israel temía que sus gobernantes clericales pudieran lanzar un ataque contra Israel y los activos estadunidenses en Oriente Medio, dijo Katz.

El país hebreo ha declarado que su objetivo es eliminar la amenaza existencial que ve en el programa nuclear y el proyecto de misiles balísticos de Irán, y provocar un cambio de régimen.