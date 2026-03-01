El papa pide poner fin a la "espiral de violencia" en Oriente Medio

El papa León XIV pidió este domingo poner fin a la "espiral de violencia" en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió con bombardeos en la región.

"Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", dijo sumo pontífice ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

La declaración del Santo Padre ocurre en uno de los momentos más críticos de la geopolítica contemporánea. Tras semanas de retórica hostil, el intercambio de fuego directo entre las fuerzas de la coalición y Teherán ha desplazado el foco de los conflictos regionales hacia una guerra abierta de escala internacional.

Desde su elección en mayo de 2025, el Papa León XIV ha mantenido una agenda enfocada en la mediación de conflictos internacionales. Este llamado dominical no es un hecho aislado, sino que se suma a sus recientes esfuerzos diplomáticos