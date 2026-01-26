Perlita, la perrita que fue llevada por un niño a la escuela para recibir comida | VIDEO

Frente a las puertas del colegio “J. Ingenieros”, en Jicamarca, Perú, ocurrió una escena en video que trascendió en redes sociales y se convirtió en un símbolo de amor, responsabilidad y ejemplo infantil. Un niño llegó al plantel no sólo para tomar clases y aprender matemáticas o lenguaje, también, para salvar la vida de su perrita, Perla, aun sabiendo que eso implicaba despedirse de ella.

El hecho ocurrió en marzo del año pasado, pero su impacto emocional sigue vigente y hoy es retomado como una historia de humanidad.

La familia del menor atravesaba una situación económica crítica. Su padre había perdido el empleo, el alimento comenzó a escasear y ya no había recursos suficientes para alimentar a Perla, quien mostraba signos visibles de desnutrición.

Ante la posibilidad de abandonarla en la calle, el niño tomó una decisión que sorprendió por su madurez emocional: llevarla al único lugar donde creía que podía encontrar ayuda real.

Despedida frente al colegio

Con la voz quebrada y entre lágrimas, el niño explicó su situación al director del colegio J. Ingenieros, mientras acariciaba a Perla en un gesto de despedida que marcó a todos los presentes.

Le dijo que ya no podían alimentarla y que prefería confiarla a la escuela antes que dejarla a su suerte. No pedía compasión para él, sino una oportunidad de sobrevivir para su mascota.

Conmovido por el relato, el director abrazó al menor y le aseguró que Perla estaría protegida. Su promesa no fue simbólica: el colegio mantiene colaboración activa con un albergue de animales, lo que permitió que la perrita quedara bajo cuidado profesional, con alimento, atención veterinaria y un techo seguro.

La confianza del niño fue correspondida.

El momento final fue desgarrador. Un último abrazo, una despedida silenciosa y un niño que regresó a casa con el corazón roto, pero con la certeza de haber hecho lo correcto.

Este acto, nacido de la carencia, se transformó en una lección de ética, empatía y amor verdadero, valores que muchas veces no se aprenden en los libros.

El gesto se viralizó en redes sociales y fue compartido a nivel internacional como ejemplo de compasión genuina. Miles de usuarios destacaron que, en medio de la adversidad, los corazones más jóvenes pueden mostrar la mayor grandeza.

¿Qué pasó con la perrita Perla (Perlita)?

De acuerdo con un video difundido en TikTok

Perlita recibió tratamiento veterinario para eliminar garrapatas y pulgas

para eliminar garrapatas y pulgas Se encuentra en buen estado de salud

Y lo más conmovedor: asiste todos los días a la escuela junto a su fiel compañerito

El sacrificio no fue definitivo; se transformó en una segunda oportunidad compartida.