Linda Cristina Pereyra debe a México 1,740 millones de dólares por una demanda que perdió en EU

Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna y solicitada en extradición, debe a México 1,740 millones de dólares por una demanda civil que perdió en Miami en mayo del 2025, de acuerdo con documentos de la corte del condado Dade.

La demanda fue interpuesta por el Gobierno de México en el 2021, por un monto de 580 millones de dólares vinculados con asociación delictuosa de la abogada Pereyra Gálvez.

En su fallo en mayo del 2025, la jueza Lisa Walsh determinó, para efectos del juicio civil, que Pereyra había recibido aproximadamente 580 millones de dólares vinculados al esquema.

La ley civil del estado de Florida triplica el monto de los daños cuando se trata de asociación delictuosa, empresas criminales, corrupción y lavado de dinero, así que el total que la esposa del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón deberá pagar es por un total de 1,740 millones de dólares.

La demanda de México, que aprobó la corte, dice que Pereyra Gálvez obtuvo 30 contratos de tecnología de seguridad e inteligencia durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Los fondos para esa treintena de contratos no se destinaron a fines legítimos, sino que se desviaron a empresas relacionadas con la red de García Luna.

El total de esos 30 contratos fue por 745 millones de dólares. En la demanda civil se atribuyen desvíos por 580 millones de dólares directamente a Pereyra.

Al mismo tiempo, directamente para García Luna, el monto base atribuido fue aproximadamente 249 millones; triplicado, produjo la condena civil de unos 748 millones. En conjunto, la sentencia fijó para ambos esposos delincuentes una reparación de más de 2,488 millones de dólares en favor de México.

Adicionalmente, el 21 de febrero de 2024 la corte del Florida en el condado Dade sancionó a Pereyra Gálvez por rebeldía procesal. La mujer acudió inicialmente a audiencias en su contra, pero posteriormente dejo de ir al tribunal, aun cuando recibió órdenes.

Una versión sin corroborar dice que Pereyra Gálvez y sus hijos adquirieron la nacionalidad estadunidense en el 2019.

El proceso que llevó la familia del ex secretario sentenciado a 38 años y ocho meses de prisión, sí coincide con la posibilidad de que Pereyra y sus hijos se hayan naturalizado estadunidenses.

El cargo de secretario de Seguridad de García Luna terminó el 30 de noviembre del 2012. Apenas unas horas después, en la madrugada del primero de diciembre de ese año, la familia viajó a Florida con visas de empresarios, lo que meses después les permitió solicitar residencia legal permanente en Estados Unidos, la tarjeta verde.

Cinco años después de residir legalmente, todos en la familia solicitaron naturalizarse estadunidenses, en el 2018. En los cargos federales de los que se encontró culpable a García Luna estaba uno grave de haber mentido a oficiales federales al solicitar la ciudadanía estadunidense.

Ese cargo de mentir a oficiales federales, sin embargo, hasta donde se sabe no fue también para Pereyra Gálvez.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la conferencia mañanera de este viernes que El Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez.

La petición, dijo la mandataria, de la Fiscalía General de la República (FGR) se entregó a Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).