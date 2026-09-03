EU asegura que el flujo de crudo en Ormuz "casi" volvió a niveles previos a la guerra

El vicepresidente estadunidense, JD Vance, afirmó que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz había regresado casi a los niveles anteriores a la guerra con Irán, y agregó que el control de Teherán sobre la vía marítima había "prácticamente desaparecido".

"Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Vance restó importancia a los enfrentamientos regulares en la zona, después de seis meses del inicio de las hostilidades.

"Yo no lo llamaría una guerra. En este momento, no hay tiroteos activos", dijo al ser preguntado si la guerra terminará para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en noviembre.

"Reconozco que ha habido lugares donde esto se ha recrudecido", dijo. Pero las principales operaciones de combate solo duraron seis semanas tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, aseguró.

"Cuando me preguntan cuándo terminará esto, me están haciendo una pregunta como: ¿cuándo dejarán los iraníes de disparar contra barcos? Creo que la realidad es que no sé la respuesta a esa pregunta. Tendrían que preguntárselo a los iraníes", dijo.

Vance insistió en que Estados Unidos no reabriría las conversaciones con Irán hasta que este pusiera fin a los ataques contra el transporte marítimo comercial.

Los índices de aprobación de Trump están cerca de mínimos históricos, mientras el presidente que prometió mantener a Estados Unidos fuera de nuevas guerras en el extranjero se encuentra atrapado en un atolladero con la república islámica.

Dieciocho soldados estadunidenses y miles de personas en Irán y Líbano han muerto en el conflicto desde febrero.

El tránsito por Ormuz: petróleo en disputa

Irán cerró de facto el estrecho tras los bombardeos de febrero, cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica comenzó a abordar buques mercantes, colocar minas marinas y exigir a las embarcaciones navegar cerca de la costa iraní bajo su aprobación.

Antes del conflicto, por esa vía transitaba cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y una quinta parte del gas natural licuado.

Las cifras que ofrece la Casa Blanca sobre la recuperación del tránsito no son unánimes. Funcionarios estadunidenses hablan de entre 20 y 30 buques cruzando el estrecho a diario, unos 10 millones de barriles de petróleo, pero eso equivale apenas a la mitad del volumen previo a la guerra; empresas de rastreo marítimo han cuestionado además la exactitud de esos datos.

El conflicto, que arrancó como una campaña para destruir el programa nuclear iraní y terminó con la muerte del líder supremo Alí Jameneí, se ha ido extendiendo a otros frentes del golfo.

Arabia Saudita realizó junto con fuerzas estadunidenses sus primeros ataques contra milicias respaldadas por Irán en Irak, mientras los hutíes, respaldados por Teherán desde Yemen, reivindicaron ataques contra petroleros saudíes cerca del estrecho de Bab el-Mandeb y anunciaron un bloqueo al transporte marítimo saudí en esa zona del mar Rojo, ruta que el reino había usado para desviar sus exportaciones ante la parálisis de Ormuz.

En el plano diplomático, Irán ha dicho estar cerca de un acuerdo con Omán para el tránsito de buques, aunque advirtió que eso no implica la reapertura del estrecho. L

egisladores iraníes, por su parte, redactan un proyecto de ley para regular ese tráfico con restricciones y sanciones a los infractores.