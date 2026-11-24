El Pentágono mantiene conversaciones con General Motors (GM), Ford y otros fabricantes industriales de Estados Unidos para ampliar la producción de drones militares, en una estrategia que busca aprovechar la capacidad de fabricación del sector automotriz para fortalecer el suministro de equipo de defensa.

De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, basado en fuentes familiarizadas con las negociaciones, las empresas podrían participar mediante el suministro de componentes utilizados en la fabricación de aeronaves no tripuladas.

Entre las piezas consideradas se encuentran motores, actuadores, sensores y sistemas lidar, tecnología que permite detectar y medir distancias mediante pulsos de luz.

Por ahora, las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar y no existe ningún acuerdo definitivo entre el Departamento de Defensa y las compañías involucradas.

General Motors analiza fabricar motores para drones

Una de las posibilidades que estudia General Motors es utilizar su capacidad industrial para producir motores destinados a drones militares.

El fabricante estadounidense también mantiene conversaciones con empresas del sector de defensa como RTX y L3Harris, con el objetivo de explorar acuerdos de colaboración.

La compañía ya tiene antecedentes en este mercado. A principios de 2026, suministró componentes para las carcasas de misiles del sistema de defensa aérea Patriot, desarrollado por Lockheed Martin.

Este tipo de colaboración refleja el interés del Pentágono por incorporar a fabricantes tradicionales a su cadena de suministro militar.

Ford y Magna también participan en las conversaciones

Las reuniones del Departamento de Defensa también han involucrado a directivos de Ford Motor y Magna International, fabricante canadiense de componentes automotrices, además de otras empresas industriales que no pertenecen al sector del automóvil.

La propuesta consiste en aprovechar instalaciones, conocimientos técnicos y procesos de producción existentes para aumentar la disponibilidad de componentes destinados a la industria de defensa.

Sin embargo, la respuesta del sector ha sido desigual. GM y Ford no ofrecieron comentarios inmediatos a Reuters sobre las negociaciones, mientras que Magna señaló que no tenía información adicional que proporcionar.

La agencia Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente el reporte publicado por el diario estadounidense.

EU quiere ampliar su capacidad de producción militar

El acercamiento con las automotrices forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para fortalecer la industria de defensa estadounidense y reducir la dependencia de un grupo limitado de contratistas militares.

El Pentágono busca incorporar a empresas con capacidad de producción comercial para responder con mayor rapidez a las necesidades de las fuerzas armadas.

Un funcionario del Departamento de Defensa señaló a Reuters que la institución está comprometida con ampliar rápidamente la base industrial militar mediante el aprovechamiento de tecnologías y soluciones comerciales.

La iniciativa también se relaciona con la necesidad de reponer inventarios de armamento utilizados en distintas operaciones militares y conflictos internacionales.

Industria automotriz también ligada a la defensa en Europa

La colaboración entre fabricantes de vehículos y empresas militares no se limita a Estados Unidos.

En Francia, Renault participa en distintos proyectos de tecnología militar. En enero anunció una alianza con Turgis Gaillard para desarrollar y producir el dron de largo alcance Chorus en su planta de Le Mans.

Posteriormente, junto con Thales, presentó Toutatis, un dron de ataque de corto alcance. En noviembre también mostró el prototipo de un vehículo terrestre no tripulado llamado Forefront, desarrollado con la compañía belga John Cockerill.

Otros proveedores automotrices, como Schaeffler, Forvia y Valeo, también participan como subcontratistas en actividades relacionadas con la industria de defensa.