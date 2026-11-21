La pena capital en Estados Unidos vuelve a estar bajo escrutinio después de que una ejecución en Texas el jueves durara más de una hora mientras el prisionero gemía de dolor, según testigos.

La ejecución mediante inyección letal tuvo lugar menos de dos meses después de la fallida ejecución de Christa Pike, en Tennessee, quien fue hospitalizada tras dos inyecciones fallidas durante un intento el 30 de septiembre para ejecutar su sentencia.

El gobernador de ese estado suspendió todas las ejecuciones para investigar ese intento y otro fallido similar de ejecutar a otra prisionera en mayo.

¿EN DÓNDE ES LEGAL LA PENA DE MUERTE?

Veintisiete de los 50 estados tienen pena capital, aunque cuatro de ellos —California, Ohio, Oregón y Pensilvania— han suspendido las ejecuciones mediante decreto ejecutivo, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin ánimo de lucro.

A principios de este mes, el gobernador de California, Gavin Newsom, conmutó las sentencias de muerte de los 548 reclusos que iban a ser ejecutados en su estado, declarando que considera la pena capital moralmente incorrecta.

Algunos estados donde la pena de muerte sigue siendo legal no han llevado a cabo ninguna ejecución en años, incluso décadas.

Kansas, por ejemplo, no ha ejecutado a nadie desde 1965. La última ejecución en Wyoming fue en 1992.

El gobierno federal también impone la pena capital para ciertos delitos.

El presidente Joe Biden ordenó una moratoria sobre las ejecuciones y conmutó las sentencias de 37 de los 40 condenados a muerte durante su mandato, pero el presidente Donald Trump revocó esa medida al regresar a la Casa Blanca el año pasado.

En contraparte, el Departamento de Justicia de Trump busca la pena de muerte para más de 40 acusados en casos pendientes en todo el país.

Christa Pike sobrevivió a la inyección. Reuters

Probablemente pasarán varios años antes de que se pueda programar la próxima ejecución federal.

El ejército estadunidense también aplica la pena capital para delitos graves. El Pentágono no ha ejecutado a nadie desde 1961, pero Nidal Hasan, un exmayor del ejército que mató a 13 personas en Fort Hood en un tiroteo masivo en 2009, está programado para ser ejecutado por fusilamiento el 3 de diciembre.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado planes para transmitir la ejecución en directo, pero Trump lo desautorizó tras la amplia oposición de los republicanos, los líderes religiosos y el público en general.

¿CÓMO SE LLEVAN A CABO LAS EJECUCIONES?

La inyección letal es la forma más común, pero también es la que falla con más frecuencia que otros métodos. En algunos casos, como en el intento de ejecución de Pike o la ejecución del jueves en Texas, los funcionarios de prisiones han tenido dificultades para encontrar una vena para inyectar a un prisionero inmovilizado.

Los fármacos que se utilizan habitualmente en las inyecciones letales también pueden ser difíciles de conseguir. Las compañías farmacéuticas se niegan a vender medicamentos a los sistemas penitenciarios para ejecuciones, en parte para cumplir con una prohibición de la Unión Europea, lo que obliga a las prisiones estadunidenses a obtener copias de las sustancias de farmacias de formulación magistral más pequeñas y menos reguladas.

Algunos estados han respondido a la falta de disponibilidad reviviendo métodos de ejecución más antiguos, generalmente como alternativas. Nueve estados permiten la electrocución, nueve estados permiten la cámara de gas y cinco, el fusilamiento, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Tennessee aplicará la silla electrica si es estado no puede conseguir las sustancias para la inyección letal. Reuters

En abril, la administración Trump anunció que planeaba añadir esos tres métodos como alternativas debido a los obstáculos para obtener los fármacos para la inyección letal.

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE LLEVAN A CABO EJECUCIONES?

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en Estados Unidos se han llevado a cabo 39 ejecuciones en lo que va de 2026, todas ellas en tan solo seis estados.

Florida ha ejecutado a 20 presos este año, más que ningún otro estado, mientras que Texas ha realizado nueve ejecuciones.

En 2025 se registraron 47 ejecuciones, 25 en 2024 y 24 en 2023.

Según una encuesta de Reuters-Ipsos realizada en octubre, una ligera mayoría de los estadunidenses está a favor de la pena capital para las personas condenadas por los delitos más graves, aunque el nivel de apoyo a la pena capital ha disminuido en los últimos años.