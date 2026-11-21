Colombia puso en marcha un plan para aplicar la eutanasia química a 10 hipopótamos en el departamento de Antioquia, por los riesgos que representan para las comunidades y los ecosistemas ante la reproducción descontrolada de esta especie invasora, que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo al país hace más de cuatro décadas.

El Ministerio de Ambiente y varias corporaciones ambientales anunciaron el miércoles un protocolo para estos ejemplares, ubicados cerca de centros poblados, en un plazo de cuatro meses, bajo criterios técnicos y de bioética, según autoridades.

El proyecto piloto cuenta con 500 millones de pesos.

Primera fase: cinco meses y varias medidas

Javier Valencia, director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), confirmó el inicio de la primera fase de la estrategia, que forma parte del Plan Nacional de Manejo de Hipopótamos que el Ministerio de Ambiente adoptó en septiembre.

"Iniciamos la primera fase del plan de acción (...) para tomar medidas con 10 individuos (hipopótamos) que están poniendo en riesgo a la población", afirmó Valencia.

Mientras el Ministerio habló de cuatro meses, Valencia detalló que esta fase durará cinco e incluirá educación ambiental, traslado de ejemplares y eutanasia. Entre los 10 animales hay uno en Puerto Nare, en el Magdalena Medio, que según Valencia pone en riesgo a los niños de una escuela.

Tenemos que poner en acción el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y ese convenio mundial dice que a esas especies invasoras hay que hacerles control. Si no se pueden confinar, se tienen que tomar otras decisiones letales", agregó el director de Cornare.

Cornare también continuará con esterilizaciones, para las cuales el gobierno busca donaciones que reduzcan costos, e impulsará el traslado de hipopótamos a santuarios y zoológicos internacionales dispuestos a recibirlos, además del confinamiento en algunos sectores.

De Escobar a Arjona: origen del plan

Escobar trajo cuatro hipopótamos de África para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, en Antioquia. Tras su muerte, en 1993, varios animales quedaron en libertad y se reprodujeron en la región. De ellos descienden casi 200 ejemplares.

En 2022, el gobierno colombiano declaró al hipopótamo especie exótica invasora. Desde entonces se elaboraron planes de control que no se aplicaron hasta ahora. En abril, el gobierno de Gustavo Petro anunció un programa que incluía la eutanasia de al menos 80 ejemplares en el segundo semestre del año. El gobierno de Abelardo de la Espriella continúa ese plan, ahora con una primera intervención de 10.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, había rechazado antes el control letal. Al ser nombrado, además, prometió un santuario para la especie similar a Jurassic Park, según el reporte inicial.

El gobierno de Petro propuso eutanasia para al menos 80 hipopótamos; el de De la Espriella inicia con 10 ejemplares. Especial.

"Yo creo que el control letal no va a ser una solución. Hay que buscar otra solución más inteligente, la estamos pensando, pero desde ya la descarto por cuestiones de la sensibilidad de lanzar esa señal, así sea recomendada", dijo Arjona en julio al diario El Espectador.

En septiembre, el ministerio anunció un memorando de entendimiento para aplicar el plan, sin detallar la eutanasia. El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del elefante y el rinoceronte blanco, con un peso de entre mil 300 y 3 mil 500 kilogramos.