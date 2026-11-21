Al menos tres personas murieron y 36 más siguen desaparecidas tras un incendio en una fábrica de confitería al oeste de Yakarta, la capital de Indonesia, informó el domingo Rizky Dwianto, encargado de los servicios de rescate. En un primer comunicado, la agencia había hablado de 39 desaparecidos y cuatro heridos.

El fuego se declaró el sábado por la tarde en una planta de la empresa de caramelos PT Fonua Agung Mulia, a unos 50 kilómetros de la capital, según la agencia de rescate. Medios locales escriben el nombre de la compañía como Fonusa y ubican la planta en la zona industrial de Pancatama, en Cikande, distrito de Serang, provincia de Banten.

Hasta ahora, 39 personas siguen siendo buscadas", indicó Dwianto en el comunicado inicial.

Búsqueda complicada por el fuego activo

En una publicación en Instagram, la agencia precisó que la causa del incendio sigue en investigación. Dwianto señaló que el fuego seguía activo en algunos puntos, lo que complicaba las labores de búsqueda.

"Todos los elementos del equipo conjunto de búsqueda y rescate están haciendo el máximo esfuerzo para localizar a las víctimas, priorizando la seguridad del personal en el terreno", añadió.

Imágenes televisivas mostraron el lugar devorado por las llamas durante la noche, con partes del techo derrumbadas.

Cifras y autoridades en el lugar

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) de Banten contabilizó, en un balance anterior citado por el medio local Tangselpos, 15 empleados sobrevivientes, cuatro heridos y 39 personas aún sin localizar. Esa cifra de desaparecidos pasó después a 36, según la actualización que la AFP difundió con el reporte de tres fallecidos.

El gobernador de Banten, Andra Soni, y el jefe de la policía provincial, Hendra Kurniawan, acudieron a la zona del siniestro, de acuerdo con ese medio.

Banten ya fue escenario de un siniestro industrial mortal. En 2017, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Kosambi, Tangerang, también en Banten, dejó 49 muertos, según Wikipedia.

La causa de las llamas sigue sin determinarse.