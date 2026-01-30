Pastilla para bajar de peso se vende 'como pan caliente' en EU

La pastilla Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO superó las 26,000 recetas en Estados Unidos en la segunda semana completa tras su lanzamiento, según datos de IQVIA compartidos por un analista el viernes.

Los inversores están siguiendo de cerca los datos de prescripción para ver si la farmacéutica danesa puede aprovechar su ventaja como pionera frente a su rival Eli Lilly LLY.N en un mercado competitivo como es el de la pérdida de peso.

Inyectables vs pastillas

A pesar de que los tratamientos orales contra la obesidad ofrecen a los pacientes una mayor comodidad y una alternativa sin agujas, se espera que los medicamentos inyectables sigan dominando el mercado durante los próximos años.

La píldora Wegovy se recetó 26 mil109 veces durante la semana que finalizó el 23 de enero, lo que sugiere que el lanzamiento del medicamento oral es muy sólido, según escribieron los analistas de Barclays en una nota.

Un éxito de ventas

La píldora alcanzó las 3 mil 071 recetas en Estados Unidos en los cuatro primeros días tras su lanzamiento el 5 de enero, y más de 18, 000 recetas en la semana que finalizó el 16 de enero.

Los analistas han afirmado que los datos de prescripción indican una sólida aceptación inicial y superan los lanzamientos de otros GLP-1, ya que los fabricantes de medicamentos se están orientando hacia el mercado de consumo de pago en efectivo.

¿Qué sabemos de la pastilla Wegovy?

Sobrepeso y obesidad

Wegovy es un medicamento para bajar de peso desarrollado por Novo Nordisk, una farmacéutica muy conocida por sus tratamientos para diabetes y obesidad. Su sustancia activa se llama semaglutida, y aunque mucha gente la conoció primero por las inyecciones, hoy también existe una versión en pastilla.

La idea detrás de Wegovy es bastante sencilla: imita una hormona que tu propio cuerpo produce, llamada GLP-1. Esa hormona participa en el control del apetito y en la forma en que el estómago y el cerebro “se ponen de acuerdo” para decirte cuándo ya comiste suficiente.

Cuando tomas Wegovy, pasan varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, el cerebro recibe señales de saciedad más rápido, así que comes menos sin sentirte tan ansiosa por la comida. Por otro, el estómago se vacía más lentamente, lo que hace que la sensación de llenura dure más tiempo. En conjunto, eso ayuda a reducir la cantidad de calorías que consumes a lo largo del día.

La versión en pastilla se toma todos los días, generalmente en ayunas y con poca agua, porque la semaglutida no se absorbe fácilmente y necesita condiciones muy específicas para que funcione bien. No es una pastilla “normal” que puedas tomar con el desayuno como cualquier otra.

Wegovy está pensado para personas con obesidad o con sobrepeso que ya tienen algún problema relacionado, como presión alta, colesterol elevado o riesgo cardiovascular. No es un producto estético ni una solución rápida por sí sola: funciona mejor cuando va acompañada de cambios reales en la alimentación y algo de actividad física, aunque sea moderada.

En estudios clínicos, muchas personas lograron perder entre 10 y 15 por ciento de su peso corporal en poco más de un año. No es magia, pero sí una ayuda importante para quienes llevan tiempo intentando bajar de peso sin éxito.

Efectos secundarios

Como cualquier medicamento, puede tener efectos secundarios. Lo más común son náuseas, sensación de llenura excesiva, reflujo, diarrea o estreñimiento, sobre todo al inicio. Por eso las dosis suelen ajustarse poco a poco y siempre con seguimiento médico. También hay personas que no deben usarlo, por ejemplo, quienes tienen ciertos antecedentes de problemas en la tiroides.

En pocas palabras, Wegovy no te “quema grasa” ni acelera el metabolismo de forma artificial. Lo que hace es ayudarte a comer menos, con menos hambre y menos ansiedad, para que el cuerpo pueda bajar de peso de manera sostenida.

