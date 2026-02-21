El partido conservador de gobierno en Alemania, aprobaron una moción para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años, y hasta multas a plataformas que no apliquen las restricciones.

La propuesta incluye introducir controles de verificación digital más estrictos para adolescentes. Estas medidas siguen el impulso de otras restricciones que quieren implementar otros países de Europa.

En una conferencia del partido celebrada en la ciudad de Stuttgart, la Unión Demócrata Cristiana, del canciller Friedrich Merz, también pidió multas para las plataformas en línea que no apliquen tales límites, así como la armonización de las normas de edad en toda la Unión Europea.

Un número cada vez mayor de países, entre ellos España, Grecia, Francia y Reino Unido, están estudiando prohibiciones o restricciones similares en las redes sociales para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

Partido de gobierno en Alemania pide prohibir redes sociales a menores y multas a plataformas Reuters

Siguen el ejemplo de Australia, que el año pasado se convirtió en el primer país en obligar a las plataformas a cortar el acceso a los niños.

Los países europeos están aumentando la presión sobre las empresas de redes sociales, arriesgándose a una reacción negativa por parte de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha amenazado con aranceles y sanciones si los países de la UE imponen nuevos impuestos tecnológicos o regulaciones en línea que afecten a las empresas estadounidenses.

"Pedimos al Gobierno federal que introduzca una edad mínima legal de 14 años para el uso de las redes sociales y que aborde la necesidad especial de protección en el ámbito digital hasta los 16 años", reza la moción aprobada el sábado.

Los socios de coalición de Merz, los socialdemócratas, también han respaldado las restricciones a las redes sociales para los niños. La presión de ambos partidos de la coalición hace cada vez más probable que el Gobierno federal impulse las restricciones.

Sin embargo, en el sistema federal alemán, la regulación de los medios de comunicación es competencia de los estados federados, que deben negociar entre sí para acordar normas coherentes a nivel nacional.

¿Qué piensan los jóvenes estudiantes de la prohibición de redes sociales?

La prohibición podría afectar a niños como los del Cardinal Frings Gymnasium de la ciudad de Bonn, varios de los cuales estaban navegando por sus teléfonos en el recinto escolar el día anterior.

"Creo que es justo, pero creo que deberían ser los padres quienes decidieran si prohibirlo, no el Estado", afirma Moritz, de 13 años, que dice que solo ve YouTube.

"Para los niños menores de 12 años debería estar prohibido, pero a partir de los 12 años creo que los niños ya pueden distinguir entre lo que son noticias falsas y lo que no".

Su compañera de clase Emma, de 13 años, utiliza casi exclusivamente Snapchat, pero tiene un límite de tiempo en su teléfono.

Una prohibición sería "algo inusual, porque te acostumbras a enviar tus snaps por la mañana antes de ir al colegio, o a hacer lo que hacen mis amigos, como navegar un rato por Instagram o TikTok", afirma.

Ella, de 12 años, pasa varias veces al día por las redes sociales.

"Yo tengo TikTok e Instagram, pero entiendo que todo es adictivo y que cuanto más deslizas, más quieres ver".

El profesor Till Franke dijo que para muchos de los niños "al principio sería un shock, debido al uso diario de las redes sociales".

Pero, con el tiempo, los alumnos se acostumbrarían, dijo, "porque encontrarían otros nichos en los que poder comunicarse entre ellos".

Con información de Reuters.