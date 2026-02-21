Estadunidense desaparecida: sin rastro de Nancy Guthrie en México

Hasta ahora, no existen indicios de que Nancy Guthrie, madre de la presentadora de noticias estadunidense Savannah Guthrie, se encuentre en México, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Irapuato, Guanajuato, el titular de Seguridad federal explicó que nuestro país corroboró la información con el FBI.

Esto, luego de que esta semana, medios de comunicación estadunidenses reportaron que una línea de investigación que señalaba la presencia de la mujer de 84 años en Sonora.

Es negativo, se corroboró directamente con el FBI, no hay ninguna línea que apunte a Sonora y a ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre este caso en México. Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país”, sostuvo el titular de la dependencia.

La noche del pasado sábado 31 de enero parecía rutinaria. Nancy, madre de la presentadora estrella de NBC, Savannah Guthrie, regresó a su casa en Catalina Foothills, en Tucson, alrededor de las 21:48 horas, después de compartir con su familia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló directamente con Savannah y ordenó que todas las agencias federales estuvieran a disposición de la familia. La portavoz de la Casa Blanca abrió una rueda de prensa diaria refiriéndose al caso. El director del FBI, Kash Patel, comenzó a recibir informes personales sobre la investigación.

Y el misterio se convirtió en un caso transfronterizo.

MADRES BUSCADORAS INICIAN LABORES DE APOYO

Con la entrega de volantes, pega de carteles con su retrato y rastreos en la región desértica junto al muro fronterizo con Estados Unidos, el colectivo Madres Buscadoras comenzó la búsqueda de la señora estadunidense Nancy

Guthrie, desaparecida desde el pasado 1 de febrero en Tucson, Arizona.

Junto a la Garita Fronteriza Dennis DeConcini en Nogales, las madres pegaron con engrudo la ficha de búsqueda con la foto de Nancy Guthrie de 84 años, quien según el FBI, fue privada de su libertad en su residencia a 100 kilómetros de la línea Internacional.

Estamos pegando las fichas aquí porque es un sitio muy concurrido, es la pasada y el tráfico se para y miran las fichas de búsqueda mientras espera en la garita su paso a Estados Unidos”, declaró Celica Soto, integrante del colectivo, mientras distribuía los avisos junto a Magdalena y Elizabeth López, de las Madres Buscadoras de Sonora.

Cecy Patricia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras, dijo que este es el arranque del esfuerzo binacional del colectivo.

Guthrie fue vista por última vez alrededor de las 21:45 horas en su domicilio ubicado en la zona de Catalina Hills, al norte de Tucson. La madrugada del 1 de febrero, cámaras captaron a un hombre manipulando el dispositivo de la vivienda.

Las imágenes fueron difundidas por el FBI, que encabeza la investigación junto con el Pima County Sheriff’s Department bajo la línea de posible secuestro.

Mañana, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora hará rastreos en zonas de la línea Internacional, entre Sonora y Arizona, donde no hay muro fronterizo sino valla Normandía.

Madres Buscadoras extendieron sus rastreos por la franja fronteriza ante la posibilidad de que la víctima haya sido trasladada fuera de Arizona, por su distancia a 70 kilómetros de Nogales. Las búsquedas incluyen brechas, zonas despobladas y puntos de cruce irregular, además de la distribución de fichas en comunidades cercanas a la línea Internacional.

-Daniel Sánchez Dórame

cva*