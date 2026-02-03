España considera prohibir las redes sociales a menores de 16 años

España planea prohibir las redes sociales para los menores de 16 años y creará una ley para responsabilizar personalmente a los ejecutivos de las redes sociales por el discurso de odio en sus plataformas, dijo el martes el primer ministro Pedro Sánchez.

España se suma a una serie de países como Gran Bretaña y Francia que están considerando adoptar posturas más duras sobre las redes sociales, después de que Australia se convirtiera en diciembre en el primer país del mundo en prohibir el acceso a dichas plataformas a los niños menores de 16 años.

Los gobiernos y los reguladores de todo el mundo también están analizando el impacto del tiempo que los niños pasan frente a las pantallas en su desarrollo y salud mental.

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos... Ya no lo aceptaremos", dijo Sánchez al dirigirse a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, pidiendo a otros países europeos que implementen medidas similares. "Los protegeremos del salvaje oeste digital", añadió.

Los representantes de X, Google, TikTok, Snapchat y Meta no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las medidas propuestas por España.

Eloy Moliner, de 12 años, disfruta de un juego de agua con niños de un pueblo vecino donde asistirá a la escuela en Pitarque, Teruel, España. REUTERS

Coalición de los dispuestos digitalmente

Sánchez dijo que España se había unido a otros cinco países europeos a los que denominó la "Coalición de los dispuestos digitalmente" para coordinar y hacer cumplir la regulación transfronteriza.

La coalición celebrará su primera reunión en los próximos días, afirmó. Sánchez no especificó qué países integraban el grupo, y su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración.

"Sabemos que esta es una batalla que excede con creces las fronteras de cualquier país", afirmó.

Sánchez, uno de los pocos líderes de centroizquierda de Europa en la actualidad, atacó por primera vez a los propietarios de las redes sociales el año pasado, refiriéndose a ellos como una "casta tecnológica" que debería ser considerada responsable de "envenenar a la sociedad" con algoritmos.

La Ley de Servicios Digitales de la UE, que entró en pleno vigor a principios de 2024, exige que las plataformas de redes sociales moderen el contenido, aunque los críticos dicen que esto crea tensiones entre la gobernanza responsable y las preocupaciones por la censura.

Sin embargo, la reciente y rápida explosión de contenido generado por IA en línea ha alimentado el debate, resaltado este mes por una protesta pública por los informes de que el chatbot de IA Grok de Elon Musk genera imágenes sexuales no consensuadas, incluso de menores.

Las medidas propuestas serán una forma de censurar las críticas al Gobierno, dijo Pepa Millán, portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha Vox, que utiliza las redes sociales para difundir su mensaje.

"Lo único que legislan y las únicas medidas que toman son aferrarse al poder y mantener la narrativa oficial en los medios", afirmó.

En esta ilustración tomada el 3 de febrero de 2026 se ven una bandera española y un teléfono inteligente con íconos de aplicaciones de redes sociales. REUTERS

Responzabilizar a los ejecutivos de las redes sociales

Sánchez dijo que España presentará un proyecto de ley la próxima semana para responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales por el contenido ilegal y de odio, así como para criminalizar la manipulación algorítmica y la amplificación del contenido ilegal.

Entre las medidas que propuso estaba un sistema para rastrear el discurso de odio en línea, mientras que las plataformas estarían obligadas a introducir sistemas de verificación de edad que "no fueran simplemente casillas de verificación", dijo.

Sánchez también dijo que los fiscales explorarían formas de investigar posibles infracciones legales por parte de Grok, TikTok e Instagram. Su gobierno comenzaría el proceso de aprobación de legislación la próxima semana, dijo.

La prohibición se implementará como parte de una modificación a un proyecto de ley ya existente sobre protección digital de menores que se debate en el parlamento, según un portavoz del gobierno. El portavoz no proporcionó más detalles.

Alrededor del 82% de los españoles afirmó creer que se debería prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 14 años dentro y fuera del colegio, según una encuesta de Ipsos sobre educación realizada en 30 países y publicada el pasado agosto. Esta cifra representa un aumento respecto al 73% de 2024.

“Es una buena medida para animar a los niños a jugar entre ellos y no estar con el móvil en los parques, lo cual me parece terrible, la verdad”, afirma Miguel Abad, un estudiante de 19 años en Madrid.

En Australia, las empresas de redes sociales desactivaron colectivamente casi 5 millones de cuentas pertenecientes a adolescentes pocas semanas después de que la prohibición entrara en vigor, dijo el regulador de Internet del país el mes pasado, sugiriendo que la medida podría tener un impacto amplio.

Con información de Reuters.