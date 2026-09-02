Pareja desafía las terribles inundaciones que azotan Filipinas y celebran su boda | VIDEO

En Filipinas, una pareja decidió seguir adelante con su matrimonio pese a las intensas lluvias monzónicas y las inundaciones que afectan al país. Leian Lieza Galang y Gilbert Chico contrajeron nupcias el 1 de septiembre en la parroquia de San Juan Bautista, en Hagonoy, provincia de Bulacán, al norte de Manila, en un templo completamente inundado.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a la novia caminando hacia el altar con el agua prácticamente hasta la cintura, decidida a llegar hasta el final para dar el “sí, quiero”. La ceremonia, breve y con apenas 15 invitados, se realizó con una bocina portátil debido a los problemas de electricidad.

Leian Lieza Galang y Gilbert Chico celebraron su boda en una iglesia inundada en Bulacán, Filipinas. Especial

Las lluvias monzónicas y los ciclones que azotan Filipinas han dejado varias víctimas mortales y desaparecidos en distintas regiones. A pesar de ello, la pareja optó por mantener sus planes y celebrar su boda en condiciones poco convencionales, lo que convirtió su historia en un fenómeno viral en redes sociales.

La boda estaba originalmente programada para diciembre, pero el novio, trabajador en Medio Oriente, regresó antes de tiempo tras sufrir una lesión en el tobillo. Ante la posibilidad de tener que posponer el matrimonio, ambos decidieron adelantarlo. El párroco les sugirió reprogramar la ceremonia, pero los novios insistieron en mantener la fecha y aceptar las condiciones del lugar.

La novia tuvo que modificar su vestido para evitar que quedara completamente sumergido en el agua. En los videos difundidos en redes sociales se observa a los novios caminando por el templo inundado, a un menor transportando los anillos y a los fotógrafos documentando cada detalle.

Se desconoce si después de la ceremonia religiosa se llevó a cabo la fiesta; sin embargo, su boda se ha convertido en una de las más virales del año.