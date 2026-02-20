Paramount supera revisión antimonopolio inicial en su oferta por Warner Bros

El vencimiento del plazo de espera antimonopolio en Estados Unidos marca un punto clave en la ofensiva de Paramount para concretar la que sería una de las mayores operaciones del sector del entretenimiento.

La compañía informó que el período de revisión inicial exigido por la legislación estadounidense para su oferta en efectivo de 108.400 millones de dólares por Warner Bros Discovery concluyó el 19 de febrero, eliminando uno de los primeros obstáculos formales en el camino hacia una posible adquisición.

Según detalló Paramount, la expiración de este plazo implica que no existe un impedimento legal automático en Estados Unidos que bloquee el cierre de la transacción.

Sin embargo, la empresa subrayó que este avance no equivale a una aprobación definitiva, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantiene plena capacidad para seguir investigando la operación, solicitar información adicional e incluso presentar una demanda para frenarla antes de que se concrete.

El período en cuestión corresponde a los 10 días posteriores al vencimiento de la revisión inicial establecida por la Ley Hart-Scott-Rodino, que obliga a las empresas a notificar operaciones de gran escala antes de cerrarlas.

La experiencia reciente demuestra que el fin de este plazo no garantiza luz verde: en 2023, el propio DOJ bloqueó la fusión entre JetBlue y Spirit meses después de que hubiera expirado el tiempo de espera reglamentario.

Los estudios de Warner Bros están en el centro de una disputa multimillonaria. Reuters

Un avance regulatorio sin acuerdo cerrado

Pese a lo anunciado, Paramount reconoció que aún no existe un acuerdo definitivo con Warner Bros Discovery. Este punto resulta especialmente relevante porque WBD ya firmó un acuerdo alternativo con Netflix, que ofreció 27,75 dólares por acción, lo que valora los estudios y activos de streaming en 82.700 millones de dólares.

Desde Netflix, la reacción no tardó en llegar. Su director jurídico, David Hyman, acusó a Paramount de confundir a los accionistas y desviar la atención de la realidad. Afirmó que la compañía no ha obtenido las aprobaciones necesarias para cerrar la operación y que todavía se encuentra muy lejos de lograrlo.

Una batalla con múltiples frentes

La pugna entre las dos ofertas anticipa un proceso largo y complejo, tanto en el plano corporativo como en el regulatorio. En el caso de Paramount, el reto principal será convencer a las autoridades de que la compra de Warner Bros Discovery no reduce la competencia ni limita la oferta de contenidos para los consumidores.

Por su parte, la propuesta de Netflix tampoco está exenta de riesgos. La combinación de su enorme poder global en el streaming con los activos históricos de Warner Bros, que incluyen estudios centenarios y marcas de alto valor como HBO Max, será examinada con lupa tanto por reguladores estadounidenses como europeos.

Los estudios de Warner Bros están en el centro de una disputa multimillonaria. Getty Images

Las autoridades deberán evaluar si esa integración concentra demasiado poder en un solo actor del mercado audiovisual.

Un sector en plena transformación

Este escenario refleja la profunda reconfiguración de la industria del entretenimiento, presionada por el aumento de costos, la competencia global y la necesidad de escala para sostener inversiones en contenidos y tecnología.

Las grandes compañías buscan fusionarse o adquirir rivales para ganar tamaño, reducir gastos y fortalecer catálogos, aunque cada movimiento enfrenta un escrutinio regulatorio cada vez más estricto.

Por ahora, el mensaje de Paramount es claro: el vencimiento del plazo antimonopolio representa un paso adelante, pero no una victoria. El desenlace dependerá tanto de la voluntad de Warner Bros Discovery como del criterio final de los reguladores de competencia, que tendrán la última palabra sobre si alguna de estas operaciones puede avanzar sin afectar el equilibrio del mercado.

Los estudios de Warner Bros están en el centro de una disputa multimillonaria. Getty Images

WFH