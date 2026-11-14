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Zelenski revela que EU propuso ceder territorio a cambio de entrar a la OTAN

El mandatario ucraniano advierte sobre los planes militares rusos para este invierno y pide más sanciones y armamento.

Por: Mauricio Alvarado Martínez

Donald Trump tras reunión con Volodímir Zelenski durante la Asamblea General de la ON. (AFP)
La discusión sobre el futuro de los territorios ocupados vuelve al centro de las negociaciones para poner fin a la guerra.Foto: AFP / Archivo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló que Estados Unidos planteó que su país ceda territorio a cambio de incorporarse a la OTAN. Aseguró que Kiev negocia garantías de seguridad concretas antes de considerar cualquier decisión.

Zelenski explicó que la propuesta surgió durante conversaciones con representantes estadunidenses. “Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, declaró el viernes a periodistas, con la condición de que sus palabras fueran publicadas hasta el sábado.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás; y amplias áreas de Zaporiyia y Jersón, en el sur.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk. Kiev ha rechazado hasta ahora esa condición porque considera que abandonar la región dejaría al país expuesto a nuevos ataques rusos.

Zelenski pide garantías de seguridad para Ucrania

El mandatario señaló que Ucrania debate “garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la UE”. Si los países occidentales confirman esos compromisos, consultará a la población antes de decidir si acepta las condiciones planteadas.

Entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”, afirmó.

Intensa actividad diplomática por la guerra

En los últimos días se ha intensificado la actividad diplomática. Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sostuvieron reuniones en Abu Dabi con negociadores ucranianos y rusos, para después informar de los intercambios a los países europeos.

El jueves, los representantes de la Casa Blanca viajaron a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y después se trasladaron a Dublín, donde se encontraron con Zelenski.

Rusia propone revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente, iniciativa que ha generado preocupación entre los europeos. Zelenski advirtió: “Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como esta las que conducen a guerras o a escaladas”.

En contraste, afirmó que la seguridad europea debe sustentarse en la Unión Europea y la OTAN. “La verdadera seguridad en Europa son la UE y la OTAN. Eso es todo. No hay otra seguridad en Europa”, recalcó.

Zelenski consideró que los rusos “apuestan todo” a su campaña militar de este invierno boreal. Para impedirlo, pidió al Congreso estadounidense que apruebe sanciones y armas, pues considera que esa es “el tipo de motivación que Putin necesita” para iniciar una desescalada.

Con información de AFP.

*mcam

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