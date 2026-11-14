Zelenski revela que EU propuso ceder territorio a cambio de entrar a la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló que Estados Unidos planteó que su país ceda territorio a cambio de incorporarse a la OTAN. Aseguró que Kiev negocia garantías de seguridad concretas antes de considerar cualquier decisión.

Zelenski explicó que la propuesta surgió durante conversaciones con representantes estadunidenses. “Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, declaró el viernes a periodistas, con la condición de que sus palabras fueran publicadas hasta el sábado.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás; y amplias áreas de Zaporiyia y Jersón, en el sur.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk. Kiev ha rechazado hasta ahora esa condición porque considera que abandonar la región dejaría al país expuesto a nuevos ataques rusos.

Zelenski pide garantías de seguridad para Ucrania

El mandatario señaló que Ucrania debate “garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la UE”. Si los países occidentales confirman esos compromisos, consultará a la población antes de decidir si acepta las condiciones planteadas.

Entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”, afirmó.

Intensa actividad diplomática por la guerra

En los últimos días se ha intensificado la actividad diplomática. Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sostuvieron reuniones en Abu Dabi con negociadores ucranianos y rusos, para después informar de los intercambios a los países europeos.

El jueves, los representantes de la Casa Blanca viajaron a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y después se trasladaron a Dublín, donde se encontraron con Zelenski.

Rusia propone revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente, iniciativa que ha generado preocupación entre los europeos. Zelenski advirtió: “Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como esta las que conducen a guerras o a escaladas”.

En contraste, afirmó que la seguridad europea debe sustentarse en la Unión Europea y la OTAN. “La verdadera seguridad en Europa son la UE y la OTAN. Eso es todo. No hay otra seguridad en Europa”, recalcó.

Zelenski consideró que los rusos “apuestan todo” a su campaña militar de este invierno boreal. Para impedirlo, pidió al Congreso estadounidense que apruebe sanciones y armas, pues considera que esa es “el tipo de motivación que Putin necesita” para iniciar una desescalada.

Con información de AFP.

*mcam