Demócrata en Alaska a dos décimas de convertirse en la senadora 56 de su bancada

La candidata Mary Peltola se encontraba la mañana de este sábado en Alaska a dos décimas de punto de convertirse en la senadora demócrata 56 a partir de enero.

Mary Peltola Especial

Con el conteo de un nuevo lote de votos, Peltola alcanzó el 49.8 por ciento de los sufragios y necesita llegar al 50 por ciento para declarar victoria. Lleva una ventaja de unos cuatro puntos, o diez mil votos, al actual senador republicano Dan Sullivan.

Superar el 50 por ciento fue la fórmula con la que el también demócrata Jonathan Kreiss Tompkins ganó la noche del viernes la gubernatura de Alaska, al contar con el 50.81 por ciento de los votos, aun cuando faltan días para cerrar el conteo.

Su equipo de campaña ya la declaró virtual ganadora, aunque la secretaría de estado, la autoridad electoral en Alaska, estima que terminará de contar los votos hasta el próximo miércoles, 18 de noviembre.

Mary Peltola Especial

“No existe un camino matemático para que Sullivan gane esta contienda. Cuando se cuenten los votos restantes, Mary será elegida de manera decisiva como la próxima senadora de los Estados Unidos por Alaska”, publicó su equipo en la plataforma X.

Alaska es el estado más extenso con casi mil 800 kilómetros cuadrados. Es 2.5 veces el tamaño de Texas, que le sigue en dimensiones. Pero Alaska tiene regiones tan remotas y de tan difícil acceso, que el estado permite que cuenten las boletas que lleguen incluso semanas después de que el país llevó a cabo la elección.

Con todo, es muy probable que en el siguiente lote de conteo de boletas Peltola se convierta en la primera mujer senadora en la historia de Alaska.