Papa León XIV visitará Latinoamérica en noviembre; anuncian el primer país

El papa León XIV viajará a Perú durante la primera quincena de noviembre, con etapas en Chiclayo, Lima, Piura, Pulcallpa y también en Cuzco, según confirmó al presidente interino peruano José María Balcázar, recibido en audiencia en el Vaticano.

Balcázar explicó que el pontífice desea recorrer la mayor cantidad de comunidades del norte y de la selva amazónica, por lo que Perú pondrá a disposición helicópteros para facilitar los desplazamientos.

El programa oficial será elaborado por el equipo del papa, pero ya se anticipa que incluirá visitas a las diócesis donde León XIV ejerció su ministerio pastoral durante dos décadas como misionero agustino y obispo de Chiclayo.

El papa, nacido en Chicago y nacionalizado peruano en 2015, mantiene una estrecha relación con el país, donde desarrolló gran parte de su vida religiosa.

La confirmación del viaje se produce en medio de la tensión por los resultados de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre Roberto Sánchez. El pontífice expresó su deseo de que el proceso sea ordenado y que el perdedor reconozca al ganador, evitando mayores conflictos.

Conversaciones en el Vaticano

Durante la reunión, el papa y Balcázar abordaron temas como la inteligencia artificial y la migración, además de intercambiar comentarios sobre la gastronomía peruana. El mandatario reveló que León XIV mencionó su gusto por platos como el cabrito, el loche y el arroz con pato, “como buen chiclayano que prácticamente es”.

La delegación peruana obsequió al pontífice una chalina de alpaca y un tradicional dulce king kong peruano, que según Balcázar “sabemos que le agrada mucho”.

Tras la audiencia con el papa, Balcázar se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y con el responsable de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher. En esos encuentros se discutieron la evolución socioeconómica de Perú, la minería ilegal, la cohesión social y los desafíos regionales como la migración y la delincuencia organizada.

El Vaticano destacó en un comunicado la “satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú” y la voluntad de fortalecerlas aún más.