Condenan a cantante iraní a 74 latigazos y dos años sin cantar por aparecer sin velo

Teherán. Un tribunal iraní condenó a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos y a dos años de prohibición para ejercer actividades artísticas, además de impedirle salir del país durante ese mismo periodo. La sentencia se emitió tras la difusión de un concierto virtual en el que la artista aparecía sin velo, lo que fue considerado una violación de las leyes de la República Islámica.

El Tribunal Penal de Qom dictaminó que Ahmadi y otros ocho integrantes de su equipo “atentaron contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”.

La cantante había publicado el 11 de diciembre de 2024 un video de 27 minutos en YouTube, grabado en un histórico caravasar, donde interpretaba varias canciones vestida de negro, con los hombros descubiertos y sin velo.

Restricciones a las mujeres

En Irán, las mujeres no pueden grabar discos ni ofrecer conciertos públicos mixtos. Solo se les permite cantar ante audiencias femeninas y sin cámaras de video o fotografía. La actuación de Ahmadi desafió directamente estas normas, lo que provocó que las autoridades presentaran una denuncia en menos de 24 horas.

La artista ya había enfrentado problemas legales en 2022, cuando publicó la canción “De la sangre de la juventud de la patria” durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

El nuevo caso se produce en un contexto de tensiones sociales en Irán respecto al uso del velo. Tras las protestas masivas de 2022, muchos ciudadanos dejaron de usarlo como forma de desobediencia civil.

Desde comienzos de 2025, las autoridades han relajado la aplicación de las leyes sobre el hiyab, y es común ver a mujeres sin cubrirse la cabeza en las calles de Teherán y otras ciudades.

Su concierto virtual, descrito como “hipotético”, se convirtió en un acto de desafío que ahora le costará dos años de silencio forzado y un castigo corporal que ha generado críticas internacionales.