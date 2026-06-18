Pedro Sánchez respalda la inocencia de Zapatero en caso de corrupción

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que mantiene su “confianza en la inocencia” de su antecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presunto tráfico de influencias y corrupción en el denominado caso Plus Ultra.

“He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días, le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto mi confianza en su inocencia”, señaló Sánchez a periodistas a su llegada a una cumbre europea en Bruselas.

La justicia española informó que el juez que instruye la causa imputó también a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, titulares de la sociedad de márketing Whathefav, señalada como instrumento para canalizar comisiones ilegales. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, fue igualmente llamada al proceso como investigada por su presunta participación directa en los hechos.

El caso Plus Ultra

La investigación examina si Zapatero favoreció, a cambio de dinero, el rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19. El expresidente declaró el miércoles durante más de tres horas ante el juez, negó cualquier irregularidad y quedó en libertad sin medidas cautelares, pese a que la fiscalía solicitaba la retirada de su pasaporte.

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Soy completamente inocente”, afirmó en un comunicado tras su comparecencia.

El magistrado acusa a Zapatero de liderar una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para cobrar sobornos. Durante los registros se hallaron en su caja fuerte joyas y relojes valorados en más de 1,3 millones de euros, cuyo origen no acreditado le ha valido otra investigación por fraude fiscal. Según la prensa española, estos objetos habrían sido obsequio de un líder saudita.

Es la primera vez que un presidente del Gobierno español, en ejercicio o retirado, es investigado por la justicia. El proceso se suma a otros asuntos judiciales que han salpicado al entorno de Pedro Sánchez, incluidos su esposa, su hermano y figuras clave de su ascenso político, además de Zapatero, con quien mantiene una relación cercana.