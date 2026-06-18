Otra carta de ‘El Chapo’ a NY para regresar a México; aduce problemas de salud

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera volvió a solicitar a una corte federal de Nueva York que revise su caso y considere su extradición a México, al argumentar que su juicio en Estados Unidos se realizó con insuficiencia de pruebas y derivó en un veredicto erróneo. En una nueva carta enviada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, el fundador del Cártel de Sinaloa insistió además en que desea regresar a territorio mexicano para recuperar su libertad.

La misiva, recibida por la Oficina Pro Se del tribunal, forma parte de una serie de escritos que el narcotraficante ha enviado en los últimos meses desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple una condena de cadena perpetua más 30 años impuesta en 2019 por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

En el documento, Guzmán Loera solicita que el juez tome en consideración la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos durante cualquier proceso de apelación.

Esta es una carta de preocupación para solicitar al juez que utilice la Constitución de Poderes en mi próximo caso de apelación judicial. También la Carta de Derechos por la violación en el tribunal federal por falta de pruebas de mi sentencia, ya que fue un veredicto judicial erróneo en mi juicio”, escribió.

Insiste en regresar a México para obtener su libertad

Uno de los puntos centrales de la nueva carta es la petición de ser removido del sistema penitenciario estadounidense y enviado a México.

Guzmán sostiene que la política de extradición constituye un recurso legal que debería ser valorado por las autoridades judiciales estadounidenses, por lo que volvió a pedir que su caso sea revisado bajo esa perspectiva.

La solicitud sobre la política de extradición es un derecho de la ley al pedirlo en los Tribunales de Distrito para mi remoción. Agradezco al juez por seguir las leyes y tomar en serio mi solicitud de regresar a México para obtener mi libertad”, señala el documento.

La petición no es nueva. Durante los últimos meses, el exlíder del Cártel de Sinaloa ha enviado diversas cartas a tribunales y autoridades estadounidenses insistiendo en que desea volver a México y denunciando presuntas violaciones a sus derechos durante el proceso que derivó en su condena.

También mencionó a la Presidenta en otra carta reciente

La nueva solicitud se suma a otro escrito enviado días antes, en el que Guzmán Loera hizo referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum y manifestó su intención de recurrir a instancias diplomáticas para lograr su retorno al país.

En aquella carta afirmó:

La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo (...) a quien me dirijo mediante mi política exterior para regresar a México”.

Además, aseguró que una de sus preocupaciones continúa siendo la imposibilidad de mantener contacto frecuente con integrantes de su familia debido a las estrictas condiciones de reclusión que existen en ADX Florence, considerada una de las prisiones de mayor seguridad en Estados Unidos.

Cuestiona las pruebas de su juicio y se declara inocente

A lo largo de sus recientes comunicaciones, Guzmán Loera ha insistido en que la violencia y los delitos por los que fue condenado no fueron acreditados adecuadamente durante el juicio federal que enfrentó en Brooklyn.

La violencia no probada fue injusta respecto a mi sentencia”, escribió en uno de los documentos enviados al tribunal.

El exlíder criminal también ha reiterado que se considera inocente y sostiene que sus derechos fueron vulnerados durante el proceso judicial y de extradición que culminó con su condena en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han modificado la sentencia dictada en 2019 ni han anunciado cambios en las condiciones de reclusión del narcotraficante mexicano.