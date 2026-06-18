JD Vance confirma inicio del plazo de 60 días para negociar acuerdo con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció que el plazo de 60 días acordado con Irán para negociar un acuerdo de paz definitivo comenzó oficialmente hoy, tras la firma del memorando de entendimiento.

Vance explicó que la firma se produjo con retraso y que, por la diferencia horaria, el documento quedó validado en la madrugada en Irán. “El plazo de 60 días comenzó oficialmente hoy”, afirmó en rueda de prensa en la Casa Blanca.

El memorando establece que Irán no adquirirá ni desarrollará armas nucleares y que retirará el uranio enriquecido bajo supervisión del OIEA. A cambio, Estados Unidos se comprometió a levantar sanciones económicas y desbloquear recursos, siempre que Teherán garantice que no reconstruirá su programa atómico ni financiará grupos armados en la región.

Diferencias con el pacto de 2015

Vance subrayó que, a diferencia del acuerdo firmado en 2015 bajo la administración de Barack Obama, este nuevo memorando no permitirá a Irán enriquecer uranio. “Los iraníes ya han prometido que no enriquecerán”, aseguró.

"La Coalición de la Costa del Golfo ama este acuerdo porque piensan que hace a Irán más débil. Odiaron el acuerdo de Obama porque pensaban que hacía a Irán más fuerte"

"En 2015, la perspectiva con la que nos acercamos como Estados Unidos fue: ya tienes un programa nuclear realmente agradable. Vamos a sobornarte con dinero estadounidense para que lo detengas"

El vicepresidente sostuvo que la Casa Blanca puede levantar temporalmente sanciones sin autorización legislativa, pese a las críticas de senadores como Lindsey Graham, que reclaman que cualquier pacto sea remitido al Congreso. Vance adelantó que la Administración informará a los legisladores sobre el contenido del memorando en los próximos días.

El documento, firmado por el presidente Donald Trump en el Palacio de Versalles, estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo marítimo impuesto a los puertos iraníes. Vance confirmó que viajará a Suiza este fin de semana para iniciar negociaciones técnicas sobre el programa nuclear iraní.

El vicepresidente defendió que Irán mantenga un programa de misiles para su autodefensa, aunque aclaró que Washington busca impedir que desarrolle armas que puedan amenazar al mundo. “No le puedes pedir a un país que no tiene derecho a defenderse”, señaló.

El memorando ha sido cuestionado por el ala dura del Partido Republicano, que considera que la Administración Trump ha cedido demasiado ante Teherán.