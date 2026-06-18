“Tenía una opinion diferente”: Líder supremo de Irán reacciona al acuerdo firmado con EU

El líder supremo de Irán, ayatolá Mojtabá Jameneí, afirmó que la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos no significa aceptar la opinión del “enemigo” en las futuras negociaciones.

Jameneí reconoció que el pacto, firmado el miércoles, fue resultado de “grandes esfuerzos” realizados con “sinceridad y buena voluntad” por los responsables iraníes. Sin embargo, subrayó que el acuerdo no implica concesiones políticas más allá de lo pactado.

En principio, yo tenía otra opinión, pero por el compromiso que el honorable presidente (Masoud Pezeshkian), como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, me dio en nombre propio y de los demás miembros para proteger los derechos del pueblo iraní y del frente de resistencia, y al aceptar la responsabilidad, permití que se llevara a cabo”, indicó en un comunicado.

El ayatolá agregó que el presidente también aseguró que "Él también declaró explícitamente que si el lado americano busca hacer demandas excesivas, no se someterán a ellas. A partir de este momento, nosotros —es decir, usted, la nación orgullosa, y este humilde servidor— esperaremos la realización de las condiciones antes mencionadas".

Sin embargo, es evidente por sí mismo que las negociaciones presenciales en el futuro no significarán la aceptación de la posición del enemigo. Esperamos que las benditas plegarias de nuestro Maestro (que Dios apresure su noble reaparición) traigan todo tipo de victorias y triunfos a la honorable nación iraní"

Condiciones del memorando

Jameneí enfatizó que el pueblo y el liderazgo iraní estarán atentos al cumplimiento de las condiciones del documento, pero que las negociaciones presenciales futuras “no significarán la aceptación de la opinión del enemigo”.

El memorando, firmado la madrugada del 18 de junio, establece un alto el fuego, el compromiso de levantar sanciones contra Teherán, la creación de un programa de reconstrucción económica y la promesa de la República Islámica de no fabricar ni adquirir armas nucleares. El texto fue formulado con la mediación de Islamabad.