Papa León XIV recibe balón del Mundial 2026; espera realizar visita a México y Perú 

Después de que el papa León XIV compartió que durante su juventud gustó de jugar fútbol en la posición de defensa, la embajada de México en la Santa Sede le obsequió un ejemplar del balón oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La entrega del esférico sucedió este miércoles en el marco de la audiencia general en un "acto emotivo y simbólico" en el que el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco Chavarría fue el encargado de entregar en manos del Papa el balón que apasiona a millones de seres humanos en el mundo.

La redonda fue firmada también por los embajadores de los tres países organizadores de la fiesta deportiva Joyce Napier de Canadá; Brian Francis Burch II, de Estados Unidos y por Barranco Chavarría, de México.

Le ofrecieron al Santo Padre el mensaje alusivo de sus países. Este gesto simboliza los valores de fraternidad, unidad y cooperación que inspiran la Copa Mundial, la cual por primera vez en la historia es organizada conjuntamente por tres naciones de América del Norte", difundió la agencia de noticias del vaticano.

Al recibir la pelota, León XIV se mostró complacido con el gesto y reiteró lo dicho hace unos días durante su viaje a España concerniente a que una "anfitrionía conjunta representa un acicate para mostrar que sí es posible alcanzar acuerdos hacia objetivos comunes” y convertir al fútbol en un "símbolo de paz y cooperación internacional".

En su oportunidad, el representante diplomático mexicano agradeció al Papa su trabajo por lograr diálogos y encuentros como líder religioso.

Espero no pase mucho tiempo para visitar México

Horas antes de la audiencia general, el Papa fue entrevistado por varios periodistas afuera la casa de descanso de Castel Gandolfo.

Le preguntaron si ¿en el 2027 o en qué tiempo visitará a la Virgen de Guadalupe?

-Uy, pues ahí, ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo, respondió.