El papa León XIV abandonó este sábado el Hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano, cinco días después de haber sido sometido a una operación por cáncer de pulmón.

El pontífice, de 71 años y líder de la Iglesia católica, salió del centro médico entre aplausos y muestras de apoyo de fieles congregados en las inmediaciones del hospital, según constataron periodistas presentes en el lugar.

Antes de recibir el alta médica, León XIV presidió una misa al mediodía en una sala acondicionada dentro del área hospitalaria donde permaneció internado desde el pasado 13 de octubre.

La ceremonia marcó una de sus últimas actividades dentro del Hospital Gemelli antes de emprender su regreso a la residencia papal en el Vaticano.

Durante los días posteriores a la operación, el Vaticano informó que la evolución médica del Papa había sido favorable y que los controles realizados mostraban resultados compatibles con una recuperación normal.

Ahora continuará su convalecencia bajo supervisión médica desde la Santa Sede tras ser intervenido quirúrgicamente por un cáncer de pulmón.

Aunque León XIV retomará gradualmente algunas de sus actividades, el seguimiento médico continuará en las próximas semanas para evaluar su evolución tras la cirugía.

Su estado de salud también será un factor clave para determinar la viabilidad de futuros compromisos pastorales y desplazamientos internacionales como el viaje programado a varios países de América Latina.