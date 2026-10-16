Salud del papa León XIV condiciona su primer viaje a América Latina

El primer viaje apostólico del papa León XIV a América Latina permanece sujeto a la evolución de su estado de salud, luego de la cirugía a la que fue sometido el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, señaló que la decisión dependerá de la recuperación del pontífice y de las recomendaciones de sus médicos.

“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, declaró Parolin, quien describió la gira como “un viaje largo y exigente”.

El recorrido está programado del 6 al 17 de noviembre e incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú, con 14 vuelos y actividades en 10 ciudades. Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado modificaciones oficiales al itinerario.

Sin embargo, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió que la recuperación podría prolongarse más de lo previsto y que podrían realizarse ajustes en el calendario de la visita al país, contemplada a partir del 11 de noviembre.

El Vaticano reporta mejoría en su recuperación

Parolin afirmó que la recuperación del papa avanza favorablemente, aunque reconoció que todavía es necesario evaluar cuándo podrá retomar sus actividades habituales y en qué condiciones.

“El papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, expresó el cardenal al referirse a la posibilidad de que el ritmo de trabajo de León XIV tenga que adaptarse a su estado de salud.

El Vaticano informó que el pontífice, de 71 años, reaparecerá públicamente el domingo 18 de octubre para encabezar el rezo del Ángelus. El portavoz Matteo Bruni confirmó que la oración se llevará a cabo, pero no precisó si será transmitida desde el hospital Gemelli de Roma o desde otro lugar.

Las primeras imágenes difundidas después de la operación muestran al papa celebrando misa en una capilla improvisada dentro del hospital y de pie sin ayuda.

De acuerdo con el último boletín médico, los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una mejoría sostenida en su estado general. El pontífice también ha retomado sus labores desde su habitación, recibe a colaboradores y realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria.

León XIV pide un alto el fuego en conversación con Putin

Durante su recuperación, el papa también sostuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, informó el Vaticano.

En la llamada, León XIV manifestó su “profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky”, en la región ucraniana de Jersón, y solicitó un alto el fuego que permita la entrega de ayuda humanitaria.