Desmantelan la “Casa del Terror” en Bogotá; rescatan a menores y decomisan drogas

Las autoridades de Bogotá intervinieron una vivienda conocida como la “Casa del Terror”, ubicada en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, tras recibir denuncias relacionadas con presunto consumo y venta de estupefacientes, además de la presencia de menores de edad en condiciones de vulnerabilidad.

Durante el operativo, las autoridades encontraron 30 dosis de sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y varios teléfonos celulares reportados como robados. Como resultado de la diligencia, fue capturado un hombre que tenía en su poder las drogas y los equipos incautados.

En el inmueble fueron ubicados 13 menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los 6 meses y los 17 años.

Según el reporte de las autoridades, algunos convivían con sus padres, madres, padrastros o abuelos dentro de la vivienda, que era alquilada por habitaciones de manera temporal y estaba habitada por familias colombianas y venezolanas.

Las autoridades encontraron hacinamiento, deterioro de las habitaciones, acumulación de residuos, problemas en el sistema de alcantarillado y una disposición inadecuada de desechos orgánicos, incluidas heces humanas y de mascotas.

La Secretaría de Salud de Bogotá señaló que las condiciones higiénico-sanitarias representaban un riesgo para la salud y la integridad de las personas que habitaban el lugar.

Además, durante el procedimiento se percibieron olores asociados al consumo de sustancias estupefacientes.

Seis menores fueron trasladados al Centro Especializado Revivir con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Las dependencias iniciarán los procesos de restablecimiento de derechos al considerar que los menores se encontraban en situación de vulnerabilidad y fuera del sistema escolar.