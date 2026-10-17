León XIV saldrá hoy del hospital; médicos le dan el alta tras cirugía por tumor maligno

El papa León XIV, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, saldrá este sábado del hospital Gemelli de Roma y regresará al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran "apto" para recibir el alta, indicó la Santa Sede.

El pontífice de 71 años está ingresado desde el martes en este hospital romano, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta" del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede confirmó que "el Papa León XIV recibirá hoy el alta del Policlínico Gemelli".

Abandonará el hospital a comienzos de la tarde, y volverá al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal", añadió.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano.

En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

Actividad diplomática de León XIV

Desde el policlínico romano, el santo padre tuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania atrapada entre los dos ejércitos beligerantes, según detalló el Vaticano.

La Santa Sede publicó también el viernes las primeras imágenes de León desde su ingreso. En una de ellas se le ve frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli.

En dos instantáneas se aprecia al papa de pie, con casulla verde y sotana blanca, y aspecto relajado. En una se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

Los médicos indicaron que la recuperación de León avanzaba con normalidad, aunque están a la espera de otras pruebas para saber si el cáncer ha podido eventualmente extenderse, y qué tratamiento adoptar. El propio pontífice anunció de manera insólita su intervención, el pasado domingo durante el rezo del Ángelus, revelando que un examen médico rutinario había identificado la existencia de un nódulo en un pulmón, que convenía retirar.

¿Cómo ha evolucionado León XIV desde que lo operaron de un tumor maligno?

El Policlínico Universitario Agostino Gemelli, ubicado en Roma, es conocido por haber atendido a varios pontífices durante sus problemas de salud. Entre ellos figuran Juan Pablo II y Francisco, quienes permanecieron hospitalizados en distintas ocasiones.

La hospitalización de León XIV comenzó el martes 13 de octubre, cuando ingresó para someterse a una intervención destinada a retirar un nódulo pulmonar localizado. La operación se realizó mediante una técnica videoasistida y, según la información difundida por el Vaticano, concluyó sin complicaciones. El examen del tejido confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Durante su recuperación, el equipo médico supervisó su evolución mediante análisis y estudios de imagen. Los reportes oficiales indicaron que el pontífice retomó actividades cotidianas, recibió fisioterapia respiratoria y volvió a caminar, mientras continuaba bajo observación médica.

El Ángelus, una de las principales citas públicas del pontífice

El Ángelus es una oración tradicional de la Iglesia católica que suele rezarse al mediodía. Los domingos, el Papa acostumbra dirigirla desde una ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

La posible reaparición de León XIV mediante esta oración permitirá conocer cómo continúa su recuperación después de la intervención quirúrgica. De acuerdo con el anuncio de la Santa Sede, el pontífice tiene previsto retomarla este domingo desde su apartamento papal, tras abandonar el hospital Gemelli.

La evolución médica seguirá siendo relevante para determinar el ritmo de recuperación del pontífice y sus próximas actividades públicas. Por ahora, la información oficial confirma el alta hospitalaria y su regreso al Vaticano, sin que sea necesario anticipar decisiones posteriores sobre su agenda.

Con información de AFP.

*mcam