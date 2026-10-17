Vance reconoce errores ante denuncias de brutalidad policial en redadas del ICE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este viernes que algunos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cometen errores y sostuvo que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas contra quienes incurren en conductas indebidas, en medio de las críticas por presuntos casos de brutalidad policial.

Durante un debate con medios de comunicación en Michigan, estado del noreste del país donde existe una marcada división del voto rumbo a las elecciones intermedias (midterms), Vance moderó su postura de respaldo a las fuerzas migratorias, cuestionadas en los últimos meses por su forma de actuar durante los operativos.

La mayoría son personas increíbles, patriotas, que quieren proteger bien a su país. A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan. Y, obviamente, tenemos la responsabilidad de procesar e investigar cuando alguien se equivoca”, comentó el vicepresidente.

Gobierno de Trump ha respondido en casos de conductas indebidas, señala Vance

El número dos de la Casa Blanca señaló que las acusaciones contra los agentes del ICE se hacen públicas antes de que concluyan las investigaciones. Sin embargo, evitó mencionar algún incidente en particular y aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump ha respondido cuando los integrantes de estas corporaciones han sido señalados por posibles conductas indebidas.

Hay varios casos en los que hemos investigado y brindado capacitación adicional, o incluso aplicado medidas disciplinarias dentro del ICE”, explicó el republicano.

También sostuvo que las autoridades no siempre dan a conocer estos procedimientos, pues consideran que las personas señaladas deben ser juzgadas en los tribunales y mediante un proceso de investigación ordinario.

Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses, falllecidos por operativos del ICE. AFP

Muertes en Minnesota aumentan el escrutinio sobre el ICE

La intensificación de los operativos migratorios durante el gobierno de Trump ha reavivado las críticas contra las fuerzas de seguridad por el uso excesivo de la fuerza durante las redadas. Los cuestionamientos hacia el ICE y los servicios aduaneros y migratorios aumentaron después de que dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieran por disparos durante las protestas registradas a principios de año en Minnesota.

En el caso de Good, el agente del ICE Jonathan Ross, involucrado en su muerte, fue suspendido temporalmente de sus funciones. Sin embargo, la falta de información oficial sobre su situación actual generó nuevas dudas en el ámbito político.

En mayo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó la posibilidad de que el funcionario hubiera sido trasladado a su estado, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional se negó a revelar su paradero.

Una foto de Alex Pretti se exhibe en un monumento improvisado en su honor, en la zona donde fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis. AFP

Sigue abierta la investigación por la muerte de Pretti

Hasta el momento, no se han presentado cargos por ninguno de los dos fallecimientos. No obstante, el Departamento de Justicia mantiene abierta una investigación sobre la muerte de Alex Pretti.

El caso se desarrolla en un contexto de constantes cuestionamientos por incidentes ocurridos durante las intervenciones migratorias en Estados Unidos, mientras las autoridades enfrentan presiones para esclarecer las actuaciones de sus agentes y determinar posibles responsabilidades.

Con información de DPA.

*mcam