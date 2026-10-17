Detienen en Colombia a ciudadano israelí-mexicano buscado por fraude de 16 millones de dólares

Las autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a un ciudadano israelí-mexicano requerido por la justicia de Emiratos Árabes Unidos por su presunta participación en una red internacional acusada de cometer un fraude superior a 16 millones de dólares contra una institución financiera en Dubái.

La Policía colombiana identificó al detenido como Mikhael Mezrahi, de 61 años, conocido con el alias de “El Banquero”, quien fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la capital colombiana.

De acuerdo con las autoridades, Mezrahi es solicitado por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para cumplir una condena relacionada con los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

La investigación lo vincula con una organización internacional que presuntamente defraudó al Banco de Khartoum en Dubái por más de 16 millones de dólares.

Según la Policía colombiana, la organización utilizaba una estrategia basada en aparentar ser inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos. Además, presuntamente empleaban avales bancarios, contratos y documentación financiera falsa con el objetivo de convencer a las víctimas sobre la legalidad de sus operaciones.

Las autoridades señalan que los integrantes de la red organizaban reuniones, presentaciones empresariales y simulaciones de negocios para dar credibilidad a los esquemas fraudulentos.

Tras obtener los fondos, los integrantes de la organización habrían transferido el dinero a sociedades relacionadas con el detenido.

Entre las compañías mencionadas en la investigación figura WYB AG General Trading, señalada por las autoridades como una de las empresas utilizadas dentro de la operación.

La Policía indicó además que la red empleaba órdenes de transferencia falsas y otras tácticas dilatorias para retrasar la detección del fraude y facilitar el movimiento de recursos hacia el extranjero.

Tras su captura, Mikhael Mezrahi fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Colombia.

Las autoridades señalaron que el detenido permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos diplomáticos y judiciales necesarios para concretar una eventual extradición hacia Emiratos Árabes Unidos.