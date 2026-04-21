A un año de la muerte de Francisco: "sigue vivo su legado"

A un año de la muerte del papa Francisco, su legado sigue más vivo que nunca, pues llevó a su mayor expresión la defensa de la dignidad humana, aseguró Jorge Traslosheros, historiador de la UNAM.

“El mayor legado es una Iglesia en la que caben todos, mucho antes de su identidad y convicciones personales. No hay exclusiones en la Iglesia, todos tienen un lugar, y vence esa mirada puritana de un tradicionalismo”, explicó el experto a Excélsior en entrevista.

Un gesto que ejemplificó esa ideología fue, durante sus 12 años de pontificado, acudir durante los días de Semana Santa a prisiones, a centros de detención de menores de edad, defendiendo a los vulnerables.

En el Jueves Santo de 2018, Jorge Mario Bergoglio lavó los pies de 12 presos de la cárcel de Regina Coelli, en Roma.

“Jesús quiso hacer este servicio para darnos un ejemplo de cómo nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros”, dijo el entonces Papa.

El primer papa latinoamericano murió el 21 de abril a las 7:35 horas en la residencia Casa Santa Marta en el Vaticano, a causa de un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardiaca irreversible.

Hijo de migrantes italianos, a los 21 años, tras una grave enfermedad que implicó la extirpación de parte de su pulmón derecho, decidió seguir su vocación religiosa. Ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús el 11 de marzo de 1958.