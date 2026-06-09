León XIV rechaza aborto y eutanasia; pide proteger la vida desde la concepción

El papa León XIV lanzó un mensaje contundente en el que desacreditó el aborto y la eutanasia. León se pronunció en este sentido ayer, durante el tercer día de su gira por España, el primer viaje de un Pontífice por un país de la Unión Europea, fuera de Italia.

Toda vida humana debe ser reconocida desde su concepción hasta su ocaso natural. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”, dijo el líder de la Iglesia católica durante su mensaje en el Congreso español.

“¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización”, insistió.

León XIV se convirtió en el primer pontífice en visitar la Cámara Baja de España en el evento estuvieron presentes líderes de la oposición y el oficialismo. Fotos: AFP, Reuters y Especial.

Ayer, León se convirtió en el primer pontífice en visitar la Cámara Baja de España en el evento estuvieron presentes líderes de la oposición y el oficialismo.

Como parte de la agenda del líder católico, León XIV y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, mantuvieron una reunión en la sede de la Nunciatura en Madrid, en la que ambos compartieron el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas.

“El trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional y exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”, afirmó.

España seguirá apostando por el diálogo: Pedro Sánchez

Tras lo cual, Sánchez garantizó que España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos.

Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida”, concluyó León.

Fotos: AFP, Reuters y Especial.

Los abusos de religiosos “son una plaga”

El Papa prometió cambios en la Iglesia católica para hacer de ella un “lugar seguro”, ante víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos con las que se reunió por casi una hora este lunes en Madrid. El encuentro con seis víctimas tuvo lugar por la tarde en la Nunciatura Apostólica en Madrid.

Durante la cita a puerta cerrada, las víctimas plantearon propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos, señaló el Vaticano en un comunicado.

En respuesta el Papa ofreció “su compromiso de que las propuestas recibidas sean un fundamento para nuevos esfuerzos, que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”, según el texto.

Horas antes, hablando ante los obispos españoles, León XIV afirmó que los abusos sexuales constituyen “una plaga” y llamó a la Iglesia a responder con “la escucha, la verdad, la justicia, la reparación”.

El Papa de origen estadunidense insistió en reclamar “un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado” y que “cada persona herida” pueda encontrar “escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”.

Sin embargo, León XIV omitió disculparse con las víctimas, incluso, representantes asociaciones de afectados, que llevan años denunciando la opacidad en este tema lamentaron no haber sido invitadas.

Creo que el Papa tiene que ser consciente que pierde una oportunidad de oro para comprometerse con las víctimas en España y se va con una visión muy sesgada”, declaró ayer Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.

*mcam