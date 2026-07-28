Pareja del líder de “Los Cuinis” se declara culpable en Estados Unidos

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa y actual pareja de Gerardo González Valencia, uno de los líderes de la organización criminal “Los Cuinis”, admitió ante la justicia estadounidense haber violado deliberadamente las sanciones antinarcóticos al utilizar dinero proveniente del narcotráfico para pagar la colegiatura de su hijo en Florida.

El Departamento de Justicia informó que Amaral se declaró culpable de infringir la Ley Kingpin, que prohíbe transacciones en Estados Unidos a personas sancionadas por vínculos con el narcotráfico. Pese a estar incluida desde 2015 en la lista de la OFAC, Amaral celebró contratos con la IMG Academy en Bradenton y pagó más de 504 mil dólares en matrículas.

Por estos delitos enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. La sentencia será dictada el 2 de diciembre.

Amaral fue sancionada en 2015 por colaborar con las operaciones financieras de Los Cuinis, brazo económico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su pareja, González Valencia, fue condenado a cadena perpetua en 2023 en Washington por conspiración para distribuir cocaína.

En febrero pasado, la OFAC anunció un acuerdo de 1.72 millones de dólares con IMG Academy por haber contratado a Amaral y recibido pagos pese a su designación como persona vinculada a un cártel.

El fiscal adjunto A. Tysen Duva señaló que Amaral “violó deliberadamente las sanciones antinarcóticos al canalizar más de medio millón de dólares en ganancias ilícitas como pagos de matrícula”.

Por su parte, el jefe de la DEA, Terrance C. Cole, afirmó que la acusada “se aprovechó de una escuela en la que las familias confían para invertir en el futuro de sus hijos, como medio para canalizar millones en ganancias ilícitas del CJNG”.

Cole añadió que la declaración de culpabilidad expone “la audacia calculada y el alcance sofisticado de las redes financieras de los cárteles”, reiterando el compromiso de la DEA de perseguir a líderes y financiadores del narcotráfico.

¿Quiénes son “Los Cuinis”?

Los Cuinis son una organización criminal mexicana considerada el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su liderazgo ha estado en manos de la familia González Valencia, que durante décadas construyó una red empresarial y económica que permitió al CJNG expandirse a nivel global.

La relación entre ambos grupos es también familiar debido a que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, fue cuñado de los hermanos González Valencia, pues está casado con Rosalinda González Valencia, “La Jefa”. Esta unión selló una alianza que combinó la violencia territorial del CJNG con la capacidad financiera de Los Cuinis.

Mientras el CJNG se encargaba de la violencia, control territorial y expansión armada, Los Cuinis se especializaron en:

Tráfico internacional de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.

Lavado de dinero mediante una red de empresas legales y ficticias.

Infiltración en la economía con negocios inmobiliarios, centros comerciales, restaurantes y servicios turísticos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ha descrito como una de las organizaciones criminales más ricas del planeta, capaces de mover millones de dólares sin necesidad de recurrir a la violencia directa.