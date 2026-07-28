Trump y Zelenski para hablar de misiles Patriot mientras Rusia arrecia ataques

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó como una "buena reunión" su encuentro con el mandatario estadunidense Donald Trump en la Casa Blanca, en el marco de la búsqueda de mayor respaldo militar y diplomático frente a Rusia.

La cita se produjo horas antes del funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los más firmes defensores de Kiev en Washington.

El presidente y yo hablamos de licencias para la producción de interceptores Patriot y de varias otras ideas que podrían ayudar", explicó Zelenski en un mensaje difundido en la red X.

"También hablamos de diplomacia: es importante que el proceso diplomático se revitalice", añadió.

La reunión privada en el Despacho Oval, sin presencia de la prensa, permitió a Zelenski insistir en la necesidad de reforzar el suministro de sistemas Patriot, considerados esenciales para derribar misiles balísticos rusos.

Trump reiteró la promesa hecha en la cumbre de la OTAN de este mes de conceder a Ucrania una licencia para fabricar interceptores Patriot en su propio territorio.

Intensificación del conflicto y apoyo estadunidense

Ucrania sigue pidiendo apoyo estadunidense

El encuentro se produce en un contexto de recrudecimiento de la guerra, que ya cumple cinco años. Solo en julio, Moscú lanzó 120 misiles balísticos y antinavío de alta velocidad contra Ucrania, de los cuales apenas 35 fueron interceptados, según datos de la fuerza aérea ucraniana.

En contraste, durante todo 2024 Rusia disparó entre 250 y 320 misiles de este tipo, de acuerdo con estimaciones de expertos.

Hablamos con el presidente sobre las licencias para fabricar interceptores para los Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda", afirmó Zelenski en Telegram.

"También hablamos de diplomacia: es importante intensificar el proceso diplomático", agregó, en referencia a las conversaciones de paz con Rusia, actualmente estancadas.

La visita a Washington ofreció a Zelenski la oportunidad de reforzar la cooperación en un momento en que las relaciones bilaterales atraviesan una fase más cordial que en meses anteriores. Aunque Estados Unidos ha retrasado parte de la ayuda militar, la disposición de Trump a facilitar licencias de producción marca un giro en la relación con Kiev.

La pérdida de Graham, fallecido este mes a los 71 años, supone además la desaparición de uno de los defensores más influyentes de Ucrania en el Congreso estadunidense. Zelenski tiene previsto asistir a la ceremonia en memoria del senador, gesto que subraya la relevancia de su figura en el respaldo político a Kiev.

La intensificación de los ataques rusos contra ciudades ucranianas mantiene la presión sobre el gobierno de Zelenski, que busca asegurar un suministro constante de sistemas Patriot para proteger a la población civil.

El último mes ha sido el más mortal para los civiles desde abril de 2022, lo que refuerza la urgencia de nuevas medidas de defensa.

El presidente estadunidense ha expresado mayor disposición a colaborar con su homólogo ucraniano, en un escenario donde la diplomacia y la capacidad militar de Kiev se encuentran estrechamente vinculadas.