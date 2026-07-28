Rescatan a cuatro personas bajo los escombros de centro comercial colapsado por terremoto en Japón

Las autoridades japonesas informaron que cuatro personas fueron rescatadas del Aeon Mall Kumamoto, parcialmente derrumbado tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado este martes. Según la cadena pública NHK, ninguna de ellas se encuentra en estado crítico.

Sin embargo, funcionarios locales señalaron que aún se desconoce el paradero de al menos diez personas, mientras continúa la búsqueda en el lugar.

El derrumbe parcial del centro comercial habría sido provocado por una explosión vinculada a una fuga de gas, luego de que el sistema resultara dañado por el sismo, de acuerdo con TV Asahi. La investigación sobre la causa exacta sigue en curso.

Fuentes policiales citadas por la televisora confirmaron que varias personas fallecieron en el incidente, aunque todavía no se ha precisado el número ni si las víctimas eran empleados o clientes.

Daños adicionales en la prefectura

El terremoto también dejó personas desaparecidas en una fábrica de papel, el colapso de un puente de autopista y el derrumbe de otros edificios.

A las 00:15 horas del miércoles, se registró una réplica de magnitud 4,1, sin alerta de tsunami. La Agencia Meteorológica de Japón reportó múltiples réplicas posteriores.

El ministro de Defensa, Shinjirō Koizumi, confirmó el despliegue de unidades de las Fuerzas de Autodefensa Terrestres para labores de rescate.

Los servicios ferroviarios se encuentran gravemente afectados y el aeropuerto de Kumamoto canceló todos los vuelos del día. Más de 46,000 hogares quedaron sin electricidad, aunque el suministro comenzó a restablecerse en algunas zonas, según Kyushu Electric Power.

La primera ministra Sanae Takaichi aseguró que el gobierno apoyará a los afectados con alimentos, agua, generadores eléctricos y aires acondicionados portátiles, para prevenir golpes de calor durante el verano.