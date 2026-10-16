El Vaticano comparte las primeras imágenes del papa León XIV tras su operación

El papa León XIV continúa con su proceso de recuperación en el Hospital Gemelli de Roma y presidió una misa en una capilla habilitada en el décimo piso del centro médico donde permanece internado.

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede, a la celebración religiosa asistieron integrantes del personal médico y de enfermería del hospital, así como miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la homilía, el pontífice expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud que diariamente atienden a pacientes en situaciones de vulnerabilidad.

Según informó el Vaticano, León XIV dirigió un mensaje especial a médicos, enfermeras y auxiliares por la labor que realizan y por los cuidados que le han brindado desde su ingreso hospitalario.

El Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él", señaló la Santa Sede.

La misa se realizó mientras el pontífice continúa bajo observación médica tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido esta semana.

En reportes previos, el Vaticano informó que León XIV presenta una evolución postoperatoria favorable luego de la operación en la que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho para tratar un adenocarcinoma.