Portavoz de Trump minimiza potencial chino: “No tienen baños adecuados”; Pekin la invita

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, quien asumió el cargo hace menos de una semana, minimizó el potencial de China porque es un país que incluso carece de "baños adecuados", dijo en una entrevista transmitida el jueves.

Pekín reaccionó con una invitación a la nueva portavoz de la Casa Blanca a visitar China más a menudo.

La invitamos a venir a China con más frecuencia, cuando tenga la oportunidad", dijo con una ligera sonrisa una portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, durante una rueda de prensa de rutina.

Zacharia, de 41 años, vivió en China en la década de 2010 y en una entrevista el jueves recordó que en 2016 la percepción general era que China iba a superar como potencia a Estados Unidos.

Nos decían a todos que Hillary (Clinton) iba a ganar. Que los años dorados o los días de gloria de Estados Unidos se habían acabado", dijo Zacharia al influencer de derecha Jack Posobiec durante el podcast.

"Recuerdo esto muy claramente, acababa de llegar de China y pensaba: ¿Cómo va a ser China el próximo país en el horizonte? Si ni siquiera tienen baños adecuados", añadió.

Trump y Xi Jinping prevén nuevos encuentros

En su última visita a China, Donald Trump aseguró haber construido una relación de "gran amistad" con el presidente Xi Jinping.

Durante una cumbre en Washington en septiembre, los dos líderes hablaron de temas como la IA, el comercio y el estancamiento de la guerra de Irán. Los gobernantes confirmaron que iban a reunirse por una tercera y cuarta vez este año.

Zacharia dirigió su primera conferencia de prensa, inusualmente breve y que duró alrededor de 15 minutos, y respondió solo a las preguntas de tres periodistas.

La nueva portavoz también enfrenta cuestionamientos legales

La republicana ocupó el puesto de Karoline Leavitt, una firme aliada del presidente Donald Trump que lideró una estrategia de comunicación agresiva contra los medios tradicionales y que renunció en agosto para estar más tiempo con la familia tras el nacimiento de su segundo hijo.

La nueva portavoz de la Casa Blanca está en medio de una polémica y bajo escrutinio por sus credenciales legales luego que el jueves pareció reconocer que no había aprobado el examen del Colegio de Abogados, un requisito para ejercer en Estados Unidos.

Zacharia dice ser abogada y asesora jurídica de una ONG conservadora de California. Añadió haber trabajado como abogada en una firma en Pekín.

A las preguntas en la entrevista del jueves sobre su experiencia legal, Zacharia afirmó que se había inscrito para presentar el examen, pero estaba "distraída y abrumada" por los planes para mudarse a China con su marido.

Explicó que no volvió a presentar el examen al regresar a Estados Unidos debido al nacimiento de su primer hijo.

Con información de AFP.

*mcam