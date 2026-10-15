Papa León XIV sigue hospitalizado mientras los médicos buscan si el cáncer se extendió

El Papa León XIV sigue este jueves hospitalizado tras una operación para extirparle un nódulo canceroso en el pulmón, mientras crecen las interrogantes sobre el impacto que la enfermedad podría tener en su papado, iniciado hace menos de dos años.

El líder de los mil 400 millones de católicos del mundo se sometió el martes a una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La intervención, de unos 90 minutos y asistida por video, fue exitosa y sin complicaciones, según informó el Vaticano. Un examen de tejido confirmó un adenocarcinoma pulmonar, de acuerdo con CBS News. El Papa había anunciado el domingo 11 de octubre que le detectaron un nódulo y que sería operado.

El Vaticano dijo que los médicos le realizan estudios adicionales para determinar si el cáncer se ha extendido y si será necesario un tratamiento complementario.

Por ahora, el sumo pontífice, de 71 años y nacido en Chicago, debería permanecer al menos algunos días más en el hospital Gemelli de Roma.

Según sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, la radiografía de tórax muestra "una buena recuperación del pulmón operado".

"El postoperatorio evoluciona como se esperaba", señalaron.

Una fuente del servicio de prensa de la Santa Sede indicó que el Papa pudo trabajar un poco en el hospital, donde se reunió por la tarde con Paolo Rudelli, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.

León XIV también participó el jueves en una misa celebrada en una capilla improvisada en el décimo piso del centro, donde está su habitación, añadió esta fuente.

En una pancarta colgada de una de las ventanas del hospital, situado al noroeste del Vaticano, se podía leer: "¡Hematología saluda al Papa!".

Una encrucijada para el pontificado de León XIV

A pesar de sus progresos, expertos señalaron que el inesperado diagnóstico del Papa cambiará de manera fundamental su pontificado en algunos aspectos.

"La enfermedad actúa como una encrucijada en un pontificado: o acelera su impulso o disminuye su fuerza", sostuvo el jueves el vaticanista Giacomo Galeazzi en el diario La Stampa.

Según Mikael Corre, corresponsal del Vaticano para el diario francés La Croix, ha cambiado la percepción de León XIV.

"Nadie esperaba volver a estar pendientes de partes médicos tan pronto, y desde luego no con este Papa en particular, que tenía 69 años en el momento del cónclave" en el que fue elegido, dijo a la AFP.

En mayo de 2025, León XIV se convirtió en el hombre más joven elegido para dirigir la Iglesia desde Juan Pablo II. REUTERS

En mayo de 2025, León XIV, apasionado del tenis, y asiduo de los gimnasios antes de convertirse en Papa, se convirtió en el hombre más joven en ser elegido para dirigir la Iglesia desde Juan Pablo II, casi 40 años antes.

"Era el Papa deportista, al que también descubrimos como un gran viajero. Puede seguir siéndolo, pero a partir de ahora será además un Papa cuya salud estará bajo escrutinio constante", agregó Corre.

Agenda reducida y viajes en duda

León XIV canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre y sus proyectos de viaje a corto plazo son inciertos, en particular una intensa gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.

El recorrido incluye un vuelo de 14 horas a Montevideo, 11 vuelos más y una visita a Cusco, a unos 3 mil 400 metros de altitud. Algunos médicos italianos aconsejan no volar poco después de una cirugía así, según America Magazine, y el vocero vaticano Matteo Bruni dijo que por ahora los planes siguen en pie.

Se espera que cuando retome la actividad tenga una agenda reducida, con menos actos públicos.

"Creo que querrá volver al trabajo lo antes posible. Creo que se esforzará al máximo", afirmó la vaticanista estadounidense Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre el Papa.

"Pero también es muy prudente. León conoce sus limitaciones y las tendrá en cuenta", declaró a la AFP.

El primer Papa estadounidense ha logrado imprimir su estilo al frente de la Iglesia católica, pronunciándose sobre algunos de los temas más acuciantes, como las guerras o la inteligencia artificial.

Además ha demostrado no tener miedo a llamar la atención a los dirigentes mundiales ni a defenderse de los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump.

El miércoles, Trump le deseó una pronta recuperación. En abril, había escrito en Truth Social que el Papa era débil ante el crimen y malo para la política exterior, luego de que León XIV criticara las deportaciones masivas y la guerra con Irán, según CBS News.

"No vamos a verle cambiar de estilo", afirmó Allen. "Los sustos como este te ayudan a tener las cosas claras, a darte cuenta de lo que es importante".

Cardenales, nombramientos y la sombra de Francisco

Algunos en el Vaticano creen que la enfermedad podría "cambiar sus prioridades", lo que significaría menos viajes y más nombramientos, opinó Corre.

León XIV aún no ha creado ningún cardenal, esos "príncipes de la Iglesia" que votarán en el cónclave para elegir a su sucesor.

Cinco responsables de dicasterios, los departamentos del Vaticano, ya han alcanzado la edad de jubilación (75 años), pero aún no fueron reemplazados.

León XIV heredó una Iglesia dividida, con corrientes liberales y conservadoras que se enfrentaron bajo su predecesor argentino Francisco.

Aunque se le ha encomendado superar esa polarización, algunas fuentes del Vaticano creen que la enfermedad impulsará al Papa a sustituir a los aliados cercanos a Francisco en los dicasterios clave por figuras más conservadoras, señaló Corre.

Otros, por el contrario, esperan verlo continuar sus esfuerzos diplomáticos, que ya han "aportado una gran estabilidad", dijo Allen.

"Creo que esta crisis de salud ha atenuado aún más esas fricciones", afirmó. "Ha unido a la Iglesia católica en torno al Papa León de una manera muy sólida".