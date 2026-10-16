Ébola en el Congo supera los 9 mil 300 casos y 4 mil 400 muertos

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a cerca de 9 mil 300 los casos de ébola y a más de 4 mil 400 las muertes provocadas por el brote declarado a mediados de mayo. Desde hace semanas, esta epidemia es la más mortífera en la historia del país y mantiene una tendencia que podría convertirla en la más letal documentada a nivel mundial hasta la fecha.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó, en su boletín más reciente sobre la emergencia sanitaria, que se han registrado 9 mil 277 casos y 4 mil 478 fallecimientos. El balance incluye 65 nuevos contagios y 37 muertes durante las últimas 24 horas. Con estas cifras, la tasa de letalidad global se ubica en 48.3%.

Además, el organismo reportó que 2 mil 486 personas han superado la enfermedad y recibieron el alta médica. Sin embargo, otras 924 permanecen hospitalizadas o en aislamiento. La infección es provocada por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con una vacuna ni un tratamiento aprobado.

A este panorama se suma la disminución en el seguimiento de los contactos de las personas infectadas. De acuerdo con el INSP, la tasa de vigilancia de estos contactos se encuentra en 78% y ha registrado una tendencia a la baja durante los últimos días. Esta situación genera preocupación entre las autoridades sanitarias por la posibilidad de que el virus continúe propagándose.

El balance más reciente incluye decenas de nuevos contagios y fallecimientos, en medio de una preocupación creciente por la transmisión. Foto: AFP / Archivo.

Ituri concentra la mayoría de los casos de ébola

El INSP señaló que la provincia de Ituri continúa como el epicentro del brote, con 73.4% del total de casos acumulados. No obstante, durante el último día concentró 47.7% de los contagios documentados, de acuerdo con el reporte oficial.

Además de Ituri, el virus ha afectado a las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo y Ubangi Sur. En conjunto, el brote se ha extendido a 65 de las 167 zonas sanitarias de estas siete provincias, lo que mantiene la atención sobre el alcance de la emergencia.

La situación también ha llevado a elevar la alerta en Kenia, luego de que se confirmaran dos casos de ébola en ese país africano. En contraste, Uganda anunció el 28 de julio que estaba libre del virus, después de haber confirmado dos muertes y 20 casos.

Miles de personas han superado la enfermedad, pero cientos permanecen hospitalizadas o aisladas en las provincias afectadas REUTERS

El brote podría superar el récord mundial de muertes

La epidemia actual ya es el brote de ébola más mortífero en la historia de la República Democrática del Congo, al superar el registrado entre 2018 y 2020. Sin embargo, la evolución de los contagios y fallecimientos mantiene la preocupación sobre la posibilidad de que también rebase el récord mundial.

Las proyecciones apuntan a que el brote podría superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28 mil 616 casos y 11 mil 325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras tanto, el balance del INSP refleja que la emergencia continúa activa, con nuevos contagios y fallecimientos, personas hospitalizadas y una tasa de seguimiento de contactos que va a la baja. Estos factores mantienen la preocupación por la propagación del virus tanto en las provincias afectadas de la RDC como en otros países de la región.

Con información de DPA.

*mcam