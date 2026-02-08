Papa León XIV no tiene contemplado visitar los EU y México, dice el Vaticano

Hasta este momento, el Papa León XIV no tiene contemplado visitar los Estados Unidos y México. La noticia se da a conocer a casi un mes de que la arquidiócesis de México y el cardenal Carlos Aguiar Retes anunciaran formalmente el deseo de "viajar pronto a nuestro país" por parte del líder religioso para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

En declaraciones públicas, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni señaló este domingo que la agenda de León XIV en este 2026 "no tiene programado ningún viaje a su país natal", los Estados Unidos y tampoco a México.

En consecuencia, se descarta la participación del Sumo Pontífice en la Asamblea General de las Naciones Unidas prevista a realizarse en septiembre de este año en Nueva York y de la cual, se había especulado que contaría con la presencia del líder religioso. De igual forma, el viaje a México sigue sin fecha de programación por parte de la oficina del Vaticano.

Cabe recordar que en enero pasado, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes se entrevistó en privado con León XIV. Luego de encuentro, se emitió un comunicado de prensa en el que se detalló que Aguiar Retes aprovechó el encuentro para reiterar la invitación a León XIV de visitar nuestro país.

Ante ello, el Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe” precisó en ese momento la comunicación oficial de la arquidiócesis de México.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha instruido en diversas ocasiones a la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez para que busque al nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri a fin de concretar una visita oficial a nuestro país durante este 2026; sin embargo, a la luz de las declaraciones del portavoz del Vaticano las gestiones gubernamentales de México y sus funcionarios no han prosperado.

¿Qué viajes ha realizado el Papa León XIV?

Cabe recordar que los únicos viajes al extranjero que ha realizado el Papa hasta este momento han sido los de Turquía y Líbano, efectuados del 27 de noviembre al 2 de diciembre del año pasado para estar presente en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y fortalecer las relaciones ecuménicas en esta parte del mundo.

fdm