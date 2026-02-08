¿Por qué Irán condenó nuevamente a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi?

La Judicatura iraní impuso este domingo 8 de febrero una nueva sentencia de seis años de prisión a la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, la cual llega en un momento crítico para la salud de la activista, quien ha pasado gran parte de la última década tras las rejas.

De acuerdo con su abogado Mostafa Nili, un tribunal revolucionario sentenció a Mohammadi a seis años de cárcel bajo el cargo de “asociación y colusión para cometer delitos contra la seguridad del Estado”. Adicionalmente, recibió una pena de un año y medio por “actividades de propaganda”, sumando así una nueva losa jurídica a su ya extenso historial de detenciones.

Aunque la legislación iraní permite que las penas de prisión se cumplan simultáneamente, la sentencia incluye medidas punitivas adicionales que agravan su situación: le prohibieron salir del país por dos años y tendrá un destierro forzoso de otros dos años en la remota ciudad de Jusf/Josf, ubicada en la provincia de Jorasán del Sur, una zona árida y aislada en el centro-oeste de Irán.

Su estado de salud es alarmante

La defensa de la Nobel externó su profunda preocupación por el bienestar físico de la activista de 53 años. Europa Press informó que Mohammadi fue trasladada de urgencia a una clínica hace apenas tres días debido a un severo deterioro en su salud, para luego ser devuelta de inmediato a custodia policial.

En diciembre de 2024, Mohammadi obtuvo una breve libertad condicional de tres semanas para someterse a la extirpación de un tumor y un injerto óseo. Sin embargo, la arrestaron nuevamente a principios de diciembre durante un funeral en la ciudad de Mashhad, apenas dos semanas antes de que estallara una nueva ola de protestas en el país.

Su abogado, Mostafa Nili, mantiene la esperanza de que la justicia permita una libertad bajo fianza temporal por motivos humanitarios para que reciba tratamiento médico especializado.

¿Quién es Narges Mohammadi?

Para entender por qué el régimen de los ayatolás considera a Narges Mohammadi una amenaza constante, es necesario mirar su trayectoria de más de 25 años de activismo ininterrumpido.

Ingeniera de formación y periodista, Mohammadi se convirtió en la vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, organización fundada por la también ganadora del Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi.

El eje de su lucha ha sido doble: la abolición de la pena de muerte en Irán -país que, según Amnistía Internacional, solo es superado por China en número de ejecuciones- y la oposición frontal al código de vestimenta obligatorio y la opresión sistémica contra las mujeres.

Su activismo y el Nobel de la Paz

Su labor fue reconocida mundialmente en 2023, cuando el Comité Noruego le otorgó el Premio Nobel de la Paz. En aquel momento, el comité destacó su "valiente lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su esfuerzo por promover los derechos humanos y la libertad para todos".

Al encontrarse encarcelada en la temida prisión de Evin, fueron sus hijos, gemelos que viven exiliados en París y a quienes no ve desde 2015, los encargados de recoger el galardón en su nombre.

Una vida marcada por la persecución

La persecución contra Mohammadi no es un fenómeno reciente, sino una política de Estado. Ha sido juzgada y encarcelada repetidamente durante el último cuarto de siglo. Desde 2021, la activista ha enfrentado 10 condenas diferentes, acumulando décadas de sentencia que el régimen extiende cada vez que ella intenta alzar la voz desde su celda.

A pesar de los muros, Mohammadi ha logrado enviar mensajes al exterior denunciando las torturas y los abusos sexuales contra las detenidas, consolidándose como el símbolo de la campaña "Mujer, Vida, Libertad".

La reciente orden de destierro a la remota ciudad de Jusf es vista por analistas internacionales como “un intento desesperado del régimen por silenciarla definitivamente”, alejándola de los centros de poder y de cualquier contacto con otros activistas.

Sin embargo, vale destacar que el veredicto emitido este domingo aún no es definitivo y, según su defensa, será apelado en los próximos días bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.

Con información de AFP y Europa Press.